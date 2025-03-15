Чем полезна брусника

Исследования показали, что кожица, мякоть и семена брусники содержат одни и те же элементы, но в разных пропорциях. Например, в семенах больше цинка, меди и фосфора, а почти все железо (до 95%) содержится в мякоти. При этом в ней меньше кальция, натрия, бора, магния и бария, чем в кожице и семенах.