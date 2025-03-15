Чем полезна брусника

Брусника, по данным 2024 года, входит в топ-5 любимых ягод россиян. 12% жителей РФ предпочитают бруснику, что ставит ее на четвертое место по популярности.
Что мы знаем о бруснике?
Это небольшое вечнозеленое кустарное растение высотой 10−30 см, с ползучими стеблями и округлыми листьями длиной 0,5−3 см. Цветет в мае-июне небольшими розоватыми цветами, похожими на колокольчики. В августе созревают шаровидные съедобные плоды диаметром 0,6−0,8 см. Вкус у свежей брусники сладковато-кислый, мякоть мясистая, розовато-белого оттенка. Растение светолюбиво и морозоустойчиво (до −45 ºC).
Латинское наименование и вид: Vaccinium vitis-idaea.
Род: Vaccinium.
Семейство: Вересковые (Ericaceae).
Отряд/порядок: Верескоцветные (Ericales).
Класс: Двудольные (Magnoliopsida).
Тип/отдел: Сосудистые растения (Tracheophyta).
Распространение (ареал): лесная и тундровая зоны.
Что полезного в бруснике?
Бруснику не зря называют ягодой бессмертия. В ней содержится много витаминов и веществ, полезных для человека, включая каротин, провитамин А, витамин Е, витамины группы В, органические кислоты (лимонная, яблочная, аскорбиновая), никотиновую кислоту, фенолы, полифенолы (антоцианы, лейкоантоцианы, катехины, флавонолы) и бензойную кислоту.
Исследования показали, что кожица, мякоть и семена брусники содержат одни и те же элементы, но в разных пропорциях. Например, в семенах больше цинка, меди и фосфора, а почти все железо (до 95%) содержится в мякоти. При этом в ней меньше кальция, натрия, бора, магния и бария, чем в кожице и семенах.
Какими полезными свойствами обладает брусника
По мнению ученых, целебные свойства некоторых химических соединений, которые содержатся в ягоде и экстрактах брусники, выглядят следующим образом:
Название вещества.
Биологическое действие веществ.
Олеиновая кислота.
Гипохолестеринемическое, снижает возможность ожирения, риск инсультов, инфарктов миокарда, ишемической болезни сердца.
Эвкалиптол.
Антисептическое, отхаркивающее, стимулирующее сердечную деятельность, седативное.
Линолевая кислота.
Антимикробное, антисептическое.
Линоленовая кислота.
Регуляция обменных процессов.
Бензойная кислота.
Бактерицидное, бактериостатическое, противомикробное.
Коричная кислота.
Атибактериальное, противогрибковое.
Оксибензойные и оксикоричные кислоты.
Антисептическое, антиоксидантное, противовоспалительное, антибактериальное, защищают организм от действия некоторых токсикантов.
Витамин С.
Антиоксидантное, противоцинготное, иммуностимулирующее, противовоспалительное, холестеринснижающее.
Линалоол.
Бактерицидное, противовоспалительное, седативное.
Бруснику активно используют при лечении простудных заболеваний, гастритов, воспалений печени и желчного пузыря (гепатохолецистит). Она оказывает положительное воздействие на ЖКТ, сердечно-сосудистую и нервную системы.
В народной и официальной медицине широко используются не только ягоды, но и брусничные листья, обладающие дубильными свойствами.
Кому полезно есть бруснику?
Брусника полезна в любом возрасте, особенно она помогает при хронической усталости и ослабленном иммунитете. Наибольшую пользу, по мнению врачей, она приносит людям в преклонном возрасте. Также ее рекомендуют больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом, так как растение укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу.
Кому брусника противопоказана?
В Роспотребнадзоре предупреждают, что переедание брусники может привести к повышению кислотности желудочного сока, что может привести к обострению хронических заболеваний пищеварительной системы.
У больных, страдающих гипотонией (пониженное артериальное давление), чрезмерное потребление брусники может спровоцировать ухудшение самочувствия, так как ягоды выводят из организма воду и вызывают снижение давления. Также возможны аллергические реакции на растение.