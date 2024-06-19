Чем полезен молодой зеленый горошек?

Наступает сезон зеленого горошка. Это горох мозговых и сахарных сортов, который не предназначен для варки, его замораживают, консервируют или употребляют сырым. Молодой горошек очень сочный, имеет приятный сладковатый вкус и запах. Наибольшей сладости и концентрации белка он достигает в июле.
В чем польза зеленого горошка?
По информации Роспотребнадзора, зеленый горошек содержит магний, фосфор, железо, кальций, калий, цинк, селен, молибден, кремний, серу, медь, марганец, витамины группы В. Особенно много в этих плодах витаминов В1, В6 и В9, которые способствуют нормальному функционированию нервной системы и принимают участие в обменных процессах.
Зеленый горошек отличается наличием растительного легкоусвояемого белка высокого качества, который по своим свойствам близок к животному белку. Свежие зерна насыщены жирами и почти не содержат холестерина.
В составе этого продукта есть несколько незаменимых аминокислот, он является рекордсменом по содержанию пантотеновой кислоты. В зеленом горошке присутствуют вещества лютеин и бетаин, которые улучшают обмен веществ.
Также употребление молодого горошка помогает укрепить иммунитет, защищает от депрессии и развития сердечных заболеваний.
Калорийность зеленого горошка составляет 73 ккал на 100 г. Этот продукт быстро усваивается, а цинк в его составе запускает метаболические процессы в организме. В итоге, организм получает нужную дозу энергию, а калории быстро расходуются.