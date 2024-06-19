Чем полезен молодой зеленый горошек?

Наступает сезон зеленого горошка. Это горох мозговых и сахарных сортов, который не предназначен для варки, его замораживают, консервируют или употребляют сырым. Молодой горошек очень сочный, имеет приятный сладковатый вкус и запах. Наибольшей сладости и концентрации белка он достигает в июле.