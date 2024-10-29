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Чем полезен чайный гриб и как его вырастить

Каждый из ферментированных продуктов предлагает свой уникальный набор преимуществ для здоровья. В чем состоит польза чайного гриба? Об этом рассказала врач-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В кишечнике проживает более триллиона микробов, включая бактерии, грибы и вирусы. Эта сложная экосистема (микробиом) играет решающую роль в переваривании пищи, синтезе витаминов и защите организма от болезней. А ферментация — дополнительное обогащение продуктов пре— и пробиотиками — превратилась в массовый пищевой тренд.

По словам врача, употребление ферментированных продуктов может помочь увеличить разнообразие микробиома.

Состав чайного гриба

Чайный гриб или комбуча — это чайный напиток, созданный с использованием симбиотических культур бактерий и дрожжей, которые инициируют ферментацию, в результате образуются различные новые биологически активные соединения.

У чайного гриба богатый химический состав:

  • органические кислоты
  • минералы (калий, марганец, фтор)
  • витамины (Е, К, В)
  • аминокислоты
  • полифенолы (катехины, флавоноиды).

Чайный гриб обладает антибактериальными, антиоксидантными, противодиабетическими свойствами, а также помогает снижать холестерин, поддерживать иммунитет и стимулировать детоксикацию печени.

Топ-5 полезных эффектов чайного гриба

1. «Хорошие» бактерии, получаемые при употреблении комбучи, помогают поддерживать здоровье кишечника, а значит, и иммунную систему. Пищеварительный тракт выстлан миллионами иммунных клеток, но чтобы эти клетки функционировали правильно, им нужна здоровая популяция кишечных бактерий.

2. Бактерии в чайном грибе помогают расщеплять пищу на легкоусвояемые питательные вещества, что уменьшает вздутие живота и улучшает пищеварение в целом.

3. Бактерии, поступающие с ферментированными продуктами, могут помочь сохранить здоровье мозга. Как подчеркивает врач, исследования показали, что люди со здоровым микробиомом кишечника имеют более низкий риск развития деменции и других когнитивных и психологический нарушений.

4. Пробиотики стимулируют правильную работу иммунной системы и могут снизить риск заболеваний, связанных с воспалением, например, болезни сердца, сахарный диабет, рак, инфекции дыхательных путей и воспалительные заболевания кишечника.

5. Ферментированные продукты могут дезактивировать вещества в других продуктах, называемые «антинутриентами». Это помогает усвоению некоторых веществ, например, железо, цинк и витамины, особенно В12 и К.

Кому лучше воздержаться от комбучи?

Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты при употреблении комбучи и других ферментированных продуктов. Например, при целиакии или синдроме раздражённого кишечника может возникать сильное вздутие живота и другие расстройства пищеварения.

А при сахарном диабете у некоторых людей может быть более сильная реакция глюкозы на чайный гриб. Конечно, часть сахара поедают бактерии в процессе ферментации. Но в некоторых случаях стакан комбучи может содержать до 2−3 чайных ложек сахара. Врач советует выбирать те варианты, где содержание сахара измерено и указано на этикетке.

Также, по словам диетолога, не стоит предлагать чайный гриб детям младше 5 лет, людям с заболеваниями печени, почек, панкреатитом и тем, кто чувствителен к кофеину или отказался от употребления алкоголя.

Многие бренды выпускают непастеризованные ферментированные напитки, поэтому те, кто имеет ослабленный иммунитет, а также беременные или кормящие женщины должны это учитывать.

«Помните, что организм каждого человека по-разному реагирует на пищевые продукты — и пробиотики в виде чайного гриба ничем не отличаются», — говорит Анастасия Ефимова.

Как приготовить чайный гриб

Для выращивания чайного гриба дома понадобятся:

  1. Комбуча-закваска — чайный гриб.
  2. Черный или зеленый чай: сорт чая оказывает существенное влияние на антиоксидантный потенциал напитка.
  3. Сахар.
  4. Питьевая вода.
  5. Стерилизованный стеклянный или керамический сосуд.
  6. Чистая ткань для покрытия банки.

Как готовить?

  1. Залейте кипятком чай и добавьте сахар. Подождите, пока чай остынет до комнатной температуры.
  2. Положите чайный гриб в стерилизованную банку и добавьте чай с сахаром.
  3. Накройте сосуд и оставьте бродить при комнатной температуре от 7 до 14 дней. В процессе брожения гриб поглотит сахар и выделит кислоты и ферменты.
  4. Через неделю можно начать пробовать на вкус: он должен быть острым и фруктовым. Если напиток больше похож на сладкий чай, дайте ему ферментироваться.
  5. После завершения брожения выньте гриб из чая, отфильтруйте чай и храните его в стеклянных банках или бутылках в холодильнике. Гриб можно использовать для новой закваски.

В чай можно добавить цедру апельсина и грейпфрута, пюре из груши и яблок.

Чайный гриб нужно регулярно подкармливать сахаром и чаем. Соблюдайте тщательную гигиену!

«Важно учесть, что при домашней ферментации в напитке могут размножаться не только полезные бактерии, но и патогены. Спасением может быть пастеризация, но она уничтожает любые бактерии, в том числе и полезные», — предупреждает эксперт.

Так или иначе, но качественных исследований о пользе чайного гриба пока нет.

«Человеку необходим разнообразный рацион. Именно в этом — ключ к здоровью микробиоты и всего организма. Поэтому полезны и овощи, и чайный гриб, и даже макароны с сыром», — говорит диетолог.

Стоит ли пить комбучу? Только если вам нравится ее вкус. Но вы можете включить в свое питание другие ферментированные продукты.