Чем полезен чайный гриб и как его вырастить

В кишечнике проживает более триллиона микробов, включая бактерии, грибы и вирусы. Эта сложная экосистема (микробиом) играет решающую роль в переваривании пищи, синтезе витаминов и защите организма от болезней. А ферментация — дополнительное обогащение продуктов пре— и пробиотиками — превратилась в массовый пищевой тренд.
По словам врача, употребление ферментированных продуктов может помочь увеличить разнообразие микробиома.
Состав чайного гриба
Чайный гриб или комбуча — это чайный напиток, созданный с использованием симбиотических культур бактерий и дрожжей, которые инициируют ферментацию, в результате образуются различные новые биологически активные соединения.
У чайного гриба богатый химический состав:
- органические кислоты
- минералы (калий, марганец, фтор)
- витамины (Е, К, В)
- аминокислоты
- полифенолы (катехины, флавоноиды).
Чайный гриб обладает антибактериальными, антиоксидантными, противодиабетическими свойствами, а также помогает снижать холестерин, поддерживать иммунитет и стимулировать детоксикацию печени.
Топ-5 полезных эффектов чайного гриба
1. «Хорошие» бактерии, получаемые при употреблении комбучи, помогают поддерживать здоровье кишечника, а значит, и иммунную систему. Пищеварительный тракт выстлан миллионами иммунных клеток, но чтобы эти клетки функционировали правильно, им нужна здоровая популяция кишечных бактерий.
2. Бактерии в чайном грибе помогают расщеплять пищу на легкоусвояемые питательные вещества, что уменьшает вздутие живота и улучшает пищеварение в целом.
3. Бактерии, поступающие с ферментированными продуктами, могут помочь сохранить здоровье мозга. Как подчеркивает врач, исследования показали, что люди со здоровым микробиомом кишечника имеют более низкий риск развития деменции и других когнитивных и психологический нарушений.
4. Пробиотики стимулируют правильную работу иммунной системы и могут снизить риск заболеваний, связанных с воспалением, например, болезни сердца, сахарный диабет, рак, инфекции дыхательных путей и воспалительные заболевания кишечника.
5. Ферментированные продукты могут дезактивировать вещества в других продуктах, называемые «антинутриентами». Это помогает усвоению некоторых веществ, например, железо, цинк и витамины, особенно В12 и К.
Кому лучше воздержаться от комбучи?
Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты при употреблении комбучи и других ферментированных продуктов. Например, при целиакии или синдроме раздражённого кишечника может возникать сильное вздутие живота и другие расстройства пищеварения.
А при сахарном диабете у некоторых людей может быть более сильная реакция глюкозы на чайный гриб. Конечно, часть сахара поедают бактерии в процессе ферментации. Но в некоторых случаях стакан комбучи может содержать до 2−3 чайных ложек сахара. Врач советует выбирать те варианты, где содержание сахара измерено и указано на этикетке.
Также, по словам диетолога, не стоит предлагать чайный гриб детям младше 5 лет, людям с заболеваниями печени, почек, панкреатитом и тем, кто чувствителен к кофеину или отказался от употребления алкоголя.
Многие бренды выпускают непастеризованные ферментированные напитки, поэтому те, кто имеет ослабленный иммунитет, а также беременные или кормящие женщины должны это учитывать.
«Помните, что организм каждого человека по-разному реагирует на пищевые продукты — и пробиотики в виде чайного гриба ничем не отличаются», — говорит Анастасия Ефимова.
Как приготовить чайный гриб
Для выращивания чайного гриба дома понадобятся:
- Комбуча-закваска — чайный гриб.
- Черный или зеленый чай: сорт чая оказывает существенное влияние на антиоксидантный потенциал напитка.
- Сахар.
- Питьевая вода.
- Стерилизованный стеклянный или керамический сосуд.
- Чистая ткань для покрытия банки.
Как готовить?
- Залейте кипятком чай и добавьте сахар. Подождите, пока чай остынет до комнатной температуры.
- Положите чайный гриб в стерилизованную банку и добавьте чай с сахаром.
- Накройте сосуд и оставьте бродить при комнатной температуре от 7 до 14 дней. В процессе брожения гриб поглотит сахар и выделит кислоты и ферменты.
- Через неделю можно начать пробовать на вкус: он должен быть острым и фруктовым. Если напиток больше похож на сладкий чай, дайте ему ферментироваться.
- После завершения брожения выньте гриб из чая, отфильтруйте чай и храните его в стеклянных банках или бутылках в холодильнике. Гриб можно использовать для новой закваски.
В чай можно добавить цедру апельсина и грейпфрута, пюре из груши и яблок.
Чайный гриб нужно регулярно подкармливать сахаром и чаем. Соблюдайте тщательную гигиену!
«Важно учесть, что при домашней ферментации в напитке могут размножаться не только полезные бактерии, но и патогены. Спасением может быть пастеризация, но она уничтожает любые бактерии, в том числе и полезные», — предупреждает эксперт.
«Человеку необходим разнообразный рацион. Именно в этом — ключ к здоровью микробиоты и всего организма. Поэтому полезны и овощи, и чайный гриб, и даже макароны с сыром», — говорит диетолог.
Стоит ли пить комбучу? Только если вам нравится ее вкус. Но вы можете включить в свое питание другие ферментированные продукты.