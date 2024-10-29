Чем полезен чайный гриб и как его вырастить

А при сахарном диабете у некоторых людей может быть более сильная реакция глюкозы на чайный гриб. Конечно, часть сахара поедают бактерии в процессе ферментации. Но в некоторых случаях стакан комбучи может содержать до 2−3 чайных ложек сахара. Врач советует выбирать те варианты, где содержание сахара измерено и указано на этикетке.