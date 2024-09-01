Чем планеты отличаются от звезд

Это массивное небесное тело, которое также имеет сферическую форму. Планеты вращаются вокруг звезд. Они могут состоять из каменных пород, но это необязательное условие. Встречаются газовые планеты, в Солнечной системе есть два таких примера — Юпитер и Сатурн. Также существуют планеты-океаны, состоящие преимущественно изо льда и скалистых пород, они могут быть полностью покрыты водой. Глубина такого океана может составлять более 100 км.