Чем планеты отличаются от звезд

Планеты и звезды — огромные сферические небесные тела. Они выглядят одинаково, имеют в основе строения ядро и движутся по орбитам. Но при этом у них есть существенные различия. Какие? Сейчас расскажем.
Что такое звезда?
Это горячий, светящийся шар из газа. В основном он состоит из водорода и гелия. В состоянии равновесия звезду удерживает собственная огромная гравитация. Она возникает из-за массы небесного тела.
Звезда выделяет свет и тепло. Это происходит из-за того, что гравитация сжимает водород и при высоких давлениях и температурах два атома водорода превращаются в атом гелия. Этот процесс вырабатывает огромное количество энергии.
Что такое планета?
Это массивное небесное тело, которое также имеет сферическую форму. Планеты вращаются вокруг звезд. Они могут состоять из каменных пород, но это необязательное условие. Встречаются газовые планеты, в Солнечной системе есть два таких примера — Юпитер и Сатурн. Также существуют планеты-океаны, состоящие преимущественно изо льда и скалистых пород, они могут быть полностью покрыты водой. Глубина такого океана может составлять более 100 км.
Чем отличаются планеты от звезд?
Если совсем просто — планеты отражают свет, а звезды светятся сами. Поэтому экзопланеты мы не можем увидеть на ночном небе невооруженным глазом.
Второе отличие — температура. Звезды раскалены — например, на поверхности Солнца может быть до +5500 °С, а внутри ядра — свыше 15 миллионов градусов Цельсия. Все это потому, что звезды образуются из огромных облаков газа и пыли, которые сжимаются под действием силы тяжести и нагреваются, вызывая ядерный синтез в ядре.
А планеты — холодные. Они образуются из остатков материи, которые не стали частью звезды, и внутри у них не происходит ядерный синтез.