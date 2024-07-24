Чем пастеризованное молоко отличатся от стерилизованного

При стерилизации в молоке погибают все бактерии: как патогенные, так и полезные. Также такая обработка сильно снижает содержание в молоке полезных витаминов и приводит к трансформации кальция и фосфора в труднорастворимые соединения, которые плохо усваиваются организмом. Стерилизованное молоко может храниться в закрытом виде до полугода, в открытом — до четырех суток. Но такой продукт можно пить только ради вкуса, вся питательная ценность пропадает в процессе обработки.