Чем пастеризованное молоко отличатся от стерилизованного

Пастеризация и стерилизация — это два способа обработки молока, которая заключается в нагревании продукта до определенной температуры. Это требуется для того, чтобы убить опасные бактерии, которые могли попасть в молоко, и увеличить срок его хранения. О том, чем отличается пастеризованное молоко от стерилизованного, и какое из них полезнее, рассказали эксперты Роспотребнадзора.
В чем разница между пастеризацией и стерилизацией?
Разница в способах обработки молока заключается в температуре нагрева.
Пастеризация бывает длительная, кратковременная или высокая (или моментальная). Первая при температуре 63−65 °С с выдержкой 30 минут, вторая — при температуре 72−75 °С с выдержкой 15−20 секунд, третья — при температуре 85−90 °С без последующей выдержки. Способ обработки зависит от качества молока: если в нем много патогенных бактерий, сырье нагревают сильнее.
При стерилизации молоко тоже нагревают выше 130, но с выдержкой около 30 минут.
Какой способ обработки молока полезнее?
После пастеризации молоко сохраняет витамины, минералы и почти все полезные свойства. Такой продукт может храниться в закрытой таре до двух недель, а в открытой — до двух суток.
В ультрапастеризованном молоке остаются кальций и другие микроэлементы, но в процессе обработки частично разрушаются фолиевая кислота и в меньшей степени витамины B12, С и B1. Также молоко в процессе ультрапастеризации может незначительно поменять цвет, запах и вкус.
При стерилизации в молоке погибают все бактерии: как патогенные, так и полезные. Также такая обработка сильно снижает содержание в молоке полезных витаминов и приводит к трансформации кальция и фосфора в труднорастворимые соединения, которые плохо усваиваются организмом. Стерилизованное молоко может храниться в закрытом виде до полугода, в открытом — до четырех суток. Но такой продукт можно пить только ради вкуса, вся питательная ценность пропадает в процессе обработки.
Как понять, каким способом обработали молоко?
Производители молока обязаны указывать на упаковке способ обработки продукта, отмечают в ведомстве. Также отличить стерилизованное молоко от пастеризованного можно по бежевому, иногда даже коричневому оттенку, и привкусу кипячения — он появляется только после продолжительной обработки при высоких температурах.
Источник: https://77.rospotrebnadzor.ru