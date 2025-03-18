Чем отличаются врач, доктор и медик

Врач — это специалист, получивший высшее медицинское образование и имеющий право заниматься диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний. Чтобы стать врачом, необходимо окончить медицинский вуз и пройти ординатуру. Все обучение в России занимает восемь лет: шесть — в вузе и два в ординатуре.