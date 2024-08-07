Чем отличаются ультрафиолетовые лучи UVA, UVB и UVC?

На долю длинноволнового УФ-излучения (UVA) приходится примерно 95% ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Оно может проникать в глубокие слои кожи и вызывает быстрый загар, способствует старению кожи и образованию морщин. Долгое время считалось, что длинноволновое УФ-излучение не может вызвать каких-либо долговременных повреждений. Недавние исследования показали, что оно также может стать причиной рака кожи.