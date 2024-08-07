Чем отличаются ультрафиолетовые лучи UVA, UVB и UVC?

Ультрафиолетовое излучение естественным образом исходит от солнца, но оно также может создаваться искусственными источниками. УФ-излучение охватывает диапазон длин волн 100−400 нм, что является более высокой частотой и меньшей длиной волны, чем видимый свет. Чем они отличаются и какие самые опасные — в справке aif.ru.
Типы УФ-излучения классифицируются по длине волны, различаются по своей биологической активности и степени проникновения в кожу. Чем короче длина волны, тем вреднее УФ-излучение, но короткие волны меньше способны проникать в кожу.
Ультрафиолетовая область охватывает диапазон длин волн 100−400 нм и разделена на три полосы:
- UVA (315−400 нм).
- UVB (280−315 нм).
- UVC (100−280 нм).
Коротковолновое (UVC) — самый разрушительный тип УФ-излучения, полностью фильтруется атмосферой и не достигает поверхности Земли.
Средневолновое УФ-излучение (UVB) биологически очень активно, но не может проникать глубже поверхностных слоев кожи. Оно вызывает замедленный загар, усиливает старение кожи, провоцирует развитие рака кожи. Большая часть солнечного UVB фильтруется атмосферой.
На долю длинноволнового УФ-излучения (UVA) приходится примерно 95% ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Оно может проникать в глубокие слои кожи и вызывает быстрый загар, способствует старению кожи и образованию морщин. Долгое время считалось, что длинноволновое УФ-излучение не может вызвать каких-либо долговременных повреждений. Недавние исследования показали, что оно также может стать причиной рака кожи.
Когда солнечный свет проходит через атмосферу, все UVC и примерно 90% UVB-излучения поглощаются озоном, водяным паром, кислородом и углекислым газом. Атмосфера в меньшей степени влияет на UVA-излучение. Таким образом, ультрафиолетовое излучение, достигающее поверхности Земли, в основном состоит из UVA с небольшим компонентом UVB.