Чем отличаются Словакия и Словения

Эти две страны часто путают, что не удивительно — названия Словения и Словакия довольно созвучны, а кроме того и флаги стран похожи, как близнецы. В чем различие, и как не перепутать страны, разобрался aif.ru.
Что за страна Словения?
Небольшая, но развитая европейская страна со стабильно растущей экономикой, расположенная в Центральной Европе. Граничит с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией. Имеет выход к Адриатическому морю. Столица расположена в городе с красивым именем — Любляна.
Страна отличается одним из самых низких показателей уровня бедности в Европе, а политики обращают усиленное внимание на повышение образованности и социальному обеспечению населения. Разделяют новые европейские ценности. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар — бывшая телеведущая, также она оказывала адвокатские услуги, в том числе — первой леди США Меланье Трамп.
В Словении низкий уровень преступности. Яркая особенность словенского менталитета — настойчивость и напористость.
Государственный язык — словенский, принадлежит к южнославянской группе языков.
До 1991 года страна была частью Югославии.
Что за страна Словакия?
Развитая индустриально-аграрная республика в самом центре Европы, Словакия граничит с Чехией, Польшей, Украиной, Венгрией и Австрией. Выходов к морю не имеет.
Братислава — столица страны — входит в топ-10 по ВВП среди городлв Евросоюза. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо — один из самых неудобных политиков для Евросоюза: выступает за прекращение военной и финансовой поддержки Украины и за нормализацию отношений с Россией.
Менталитет отличается от общеевропейского: страна борется за сохранение традиционных ценностей, семья и дети для словаков — это самое важное в жизни. Главным в семье считается мужчина, который должен обеспечивать своих домашних, в отличии от Словении, где общество считает, что и женщины должны приносить свой вклад в семейный бюджет.
Государственный язык — словацкий, относящийся к западнославянской группе и близок к чешскому.
До 1993 года страна была частью Чехословакии.
Как различать флаги Словении и Словакии?
Флаги обеих стран состоят из трех горизонтальных полос — белой, синей и красной, прямо как у Российской Федерации. Отличие только в гербах, которые изображены на полотнах.
У Словении в верхнем левом углу располагается герб с горой Триглав, реками и тремя золотыми звездами.
Словацкий флаг украшает герб с тремя синими холмами, на которые водружен крест — символы христианства и Карпатских гор.