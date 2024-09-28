Чем отличаются мужские джинсы от женских

Джинсы — одежда универсальная и есть в гардеробе, пожалуй, каждого. Но часто модели настолько похожи, что, выбирая в магазине, можно запутаться. Как отличить мужские джинсы от женских — в справке aif.ru.
Крой
Мужские джинсы чаще имеют прямой крой и просторную посадку, обеспечивая свободу движения. На поясе, чтобы штаны прочно фиксировать на талии, нашито 5−7 петель для ремня.
Женские модели имеют более узкий и облегающий крой с переходом от талии к бедрам, чтобы подчеркнуть фигуру. Шлёвок на поясе мало, поскольку девичья талия уже, и ремень нужен не всегда.
Застежка
Пуговицы на мужских моделях традиционно расположены слева. Застёжка, в основном, представлена в виде пуговиц, но встречаются и модели с молнией.
На женских штанах пуговицы располагаются справа (в классическом варианте) и слева. Большинство девичьих джинсов застегиваются на «молнию», если на пуговицы, то со скрытой планкой.
Дизайн
Мужские джинсы в основном имеют простой дизайн. Возможны декоративные элементы в виде клёпок, шипов, цепей, люверсов
Женские модели могут быть украшены вышивкой, аппликациями, стразами, бисером, нашивками из кружева.
Цвет
Мужские модели имеют спокойные цвета — вариации синего (от голубого до индиго), черный, серый, коричневый, темно-зеленый.
Женские джинсы могут быть всевозможных расцветок, яркими, пастельными, песочными, с принтами, с декоративными дырками
Ткань
Мужские модели, как правило, сшиты из прочной толстой ткани, чтобы выдерживать активную ежедневную носку.
Задача женских джинсов — обеспечить комфорт и подчеркнуть формы, поэтому они могут быть сшиты из тонкой и эластичной ткани.