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Чем отличаются манты от хинкали

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Чем манты отличаются от хинкали? Оба блюда готовят из мяса и теста, их едят без помощи вилки, взяв руками. В остальном и манты, и хинкали имеют свои уникальные особенности — от рецепта до способа подачи на стол.

Внешний вид: форма и размер

Манты выглядят как кармашек с уголками, сверху находится небольшое отверстие.

Хинкали похожи на мешочки с хвостиком. Их легко отличить по ножке, за которую нужно держать во время еды.

Масса

Манты — вес одного составляет примерно 50−85 гр.

Вес одной хинкали — примерно 80−100 гр.

Рецепт: тесто и начинка

В мантах в составе теста нет жиров. Тесто готовят из муки, воды и соли. По структуре оно мягкое. Начинка — рубленая баранина, говядина. Могут добавлять овощи.

Хинкали традиционно делают из пресного теста. По структуре оно тугое и эластичное. Начинка — говядина или телятина с добавлением сала и зелени.

Способ приготовления

Манты готовятся на пару.

Хинкали отваривают в кипящей подсоленной воде.

Подача на стол

Манты выкладывают на большое блюдо, в середине которого располагается миска с соусом. Затем соус наливают внутрь мантов. Приборы не нужны. Манты берут руками по одному и едят.

Хинкали берут пальцами за «ножку», надкусывают и выпивают бульон. Затем едят оболочку и мясной фарш.

Страна происхождения

Манты — традиционное блюдо народов Азии.

Хинкали — блюдо грузинской кухни.