Чем отличаются манты от хинкали

Чем манты отличаются от хинкали? Оба блюда готовят из мяса и теста, их едят без помощи вилки, взяв руками. В остальном и манты, и хинкали имеют свои уникальные особенности — от рецепта до способа подачи на стол.
Внешний вид: форма и размер
Манты выглядят как кармашек с уголками, сверху находится небольшое отверстие.
Хинкали похожи на мешочки с хвостиком. Их легко отличить по ножке, за которую нужно держать во время еды.
Масса
Манты — вес одного составляет примерно 50−85 гр.
Вес одной хинкали — примерно 80−100 гр.
Рецепт: тесто и начинка
В мантах в составе теста нет жиров. Тесто готовят из муки, воды и соли. По структуре оно мягкое. Начинка — рубленая баранина, говядина. Могут добавлять овощи.
Хинкали традиционно делают из пресного теста. По структуре оно тугое и эластичное. Начинка — говядина или телятина с добавлением сала и зелени.
Способ приготовления
Манты готовятся на пару.
Хинкали отваривают в кипящей подсоленной воде.
Подача на стол
Манты выкладывают на большое блюдо, в середине которого располагается миска с соусом. Затем соус наливают внутрь мантов. Приборы не нужны. Манты берут руками по одному и едят.
Хинкали берут пальцами за «ножку», надкусывают и выпивают бульон. Затем едят оболочку и мясной фарш.
Страна происхождения
Манты — традиционное блюдо народов Азии.
Хинкали — блюдо грузинской кухни.