Чем отличаются кефир, ряженка и простокваша?

Это не прокисшее молоко, а сквашенный продукт. Приготовили его при помощи молочнокислых стрептококков, в том числе — и в домашних условиях: процедить молоко, оставить в тепле на часов 10, а потом перенести в прохладное место на 4 часа. Простокваша имеет жирность не меньше 3,2% и она очень легко усваивается: всего за час продукт полностью всасывается в кишечник.