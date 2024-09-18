Известно всем, что кисломолочные продукты несут пользу организму: они благотворно влияют на пищеварение, а еще стимулируют выработку витаминов группы В.
Что такое простокваша?
Это не прокисшее молоко, а сквашенный продукт. Приготовили его при помощи молочнокислых стрептококков, в том числе — и в домашних условиях: процедить молоко, оставить в тепле на часов 10, а потом перенести в прохладное место на 4 часа. Простокваша имеет жирность не меньше 3,2% и она очень легко усваивается: всего за час продукт полностью всасывается в кишечник.
Что такое кефир?
А вот для приготовления кефира уже используют грибковую закваску. Эта закваска — смесь молочнокислых организмов и дрожжей. Кефир уже не так легко приготовить, в отличие от той же простокваши. Настаивают кефир по времени порядка 3 суток. Кефир довольно капризный продукт. Интересно, что свежий кефир может «слабить», а вот простоявший больше 3 дней уже наоборот — «крепит».
Что такое ряженка?
Ряженку готовят не из свежего, а из топленого молока. Поэтому, собственно, она такого кремового оттенка. Ряженку готовят с применением закваски и сквашивание кисломолочного продукта длится от 6 до 12 часов. При этом, даже приготовленная на заводе ряженка, продолжает сквашиваться и разлитая по бутылкам. Поэтому, когда покупаете ряженку, ее нужно перед употреблением перемешать, потому что могут быть сгустки.
Интересно, что среди всех кисломолочных продуктов, ряженка наиболее калорийная. В 100 граммах кефира 50 ккал, в простокваше — 58 ккал, а в ряженке — 63 ккал. Об этом стоит помнить, если вы на диете. Но она все-таки более полезна, чем кефир, потому что при приготовлении ряженки часть воды испаряется и в ней больше концентрация полезных веществ.
Чем отличаются кефир, ряженка и простокваша?
Кефир и простоквашу делают из молока, но с разными заквасками. Простоквашу можно сделать дома, а кефир — нет. Ряженку делают из топленого молока и сделать дома ее тоже проблематично. Но главное, что стоит знать: все эти напитки одинаково полезны для организма.