Чем отличаются электронные документы, копии и оригиналы?

— Люди путают электронные документы, имеющие юридическую силу, с обычными скан-копиями или фотографиями оригиналов. Важно знать, что для перевода бумажного документа в электронный вид по всем правилам, нужно обратиться к нотариусу. Он может оцифровать практически любой бумажный документ с сохранением его юридической силы: доверенность, свидетельство о рождении, диплом и т. д. , и подписать его своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Таким образом, все, что нужно человеку — прийти к любому удобному нотариусу с подлинником, который требуется оцифровать. Либо же, если речь о нотариальном документе, например, доверенности, нотариус может сразу удостоверить ее в цифровом виде. Есть также несколько нотариальных действий, которые можно получить онлайн, даже не посещая нотариальную контору. Полный их список есть на сайте Федеральной нотариальной палаты. Готовый документ в этом случае также придет заявителю на e-mail в цифровом варианте.