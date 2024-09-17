Чем отличаются близнецы от двойняшек

Не всегда двое детей, которые родились одновременно, являются точными копиями друг друга. Иногда, напротив, они максимально непохожи между собой. Как отличить близнецов от двойняшек? Разбирался aif.ru.
Монозиготные — это как раз те, которых в народе называют близнецами. Они рождаются из одной яйцеклетки, в ней после оплодотворения формируется зигота, которая делится на две или несколько частей. Такие дети вынашиваются в одной плаценте с одним плодным пузырем. У однояйцевых близнецов идентичная внешность. Пол и набор генов, который получают дети, всегда идентичный. У них даже отпечатки пальцев схожие. Конечно, близнецы могут иметь разный темперамент, и даже вкусовые предпочтения у них могут не совпадать, но с виду их отличить — практически невозможно. Иногда даже родители путаются, кто есть кто.
Кто такие двойняшки?
Дизиготные близнецы — это в народном понимании двойняшки. Бывает, что у женщины одновременно оплодотворяется пара яйцеклеток. Получается, что мама вынашивает двух детей, но генетический набор у каждого свой. Эти малыши — двойняшки — могут быть как разнополыми, так и однополыми. У них чаще всего нет идентичной схожести во внешности. А главное различие — двойняшки очень редко подходят в качестве доноров друг для друга.