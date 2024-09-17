Чем отличаются близнецы от двойняшек

Монозиготные — это как раз те, которых в народе называют близнецами. Они рождаются из одной яйцеклетки, в ней после оплодотворения формируется зигота, которая делится на две или несколько частей. Такие дети вынашиваются в одной плаценте с одним плодным пузырем. У однояйцевых близнецов идентичная внешность. Пол и набор генов, который получают дети, всегда идентичный. У них даже отпечатки пальцев схожие. Конечно, близнецы могут иметь разный темперамент, и даже вкусовые предпочтения у них могут не совпадать, но с виду их отличить — практически невозможно. Иногда даже родители путаются, кто есть кто.