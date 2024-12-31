Чем отличаются багет и батон?

Одно из главных новогодних угощений — бутерброды с икрой. Также встречаются варианты со шпротами, с красной рыбой и с колбасой (которые по мнению Матроскина все едят неправильно). Хозяйки часто спорят, какой хлеб лучше подходит для таких бутербродов — длинные багеты и толстые батоны. А так ли они отличаются на самом деле? Разбирался aif.ru.