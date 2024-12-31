Чем отличаются багет и батон?

Одно из главных новогодних угощений — бутерброды с икрой. Также встречаются варианты со шпротами, с красной рыбой и с колбасой (которые по мнению Матроскина все едят неправильно). Хозяйки часто спорят, какой хлеб лучше подходит для таких бутербродов — длинные багеты и толстые батоны. А так ли они отличаются на самом деле? Разбирался aif.ru.
Что такое багет и как его готовят?
Слово багет, как и многие другие в нашем языке, французского происхождения. Связано название с продолговатой формой выпечки — «baguette» переводится как прут или палка. Обычно длина багета около 65 см, что намного длиннее батона.
Для теста используют муку, воду, дрожжи, соль и закваску. Отличительной чертой багета является хрустящая корочка, которую создают, выпекая хлеб на высокой температуре с паром. Внутри же он остается мягким. Еще важно то, что багет очень быстро черствеет, уже к концу дня.
Что такое батон и как его готовят?
С точки зрения французского языка, батон — синоним багета. Слово «baton» имеет много значений — «брусок», «жезл», «шест», «посох» и, опять же, «палка». Это также связано с продолговатой формой хлеба. Но отличия все же есть.
Батон- это мягкая сдоба, у него нет хрустящей корочки м мякиш у него «пушистый». Он менее тонкий, чем багет, и часто бывает овальной формы. В батон добавляют маргарин, из-за чего хлеб дольше остается мягким и свежим. Батон дольше не черствеет и может быть нарезным.
Что лучше подходит для бутербродов с икрой — батон или багет?
Тут все зависит от цели хозяйки. Багеты длинные, с хрустящей корочкой, очень мягкие внутри. Такие можно нарезать маленькими кругляшками и красиво подать к столу на зависть гостям. Подойдет тем, кто любит делать все аккуратно. Только не стоит забывать, что они очень быстро черствеют, поэтому багет нужно купить непосредственно перед приготовлением, а бутерброды съесть сразу.
Батон хранится дольше и приобрести его можно заранее. Бутерброды будут большие и сытные. К тому же в магазине продают нарезные батоны, так что даже резать хлеб не придется. Также он выручит, если вот-вот придут друзья и их нужно чем-то накормить.
Так что новогоднее настроение вы можете себе создать и с батоном, и с багетом, главное правильно выбрать.