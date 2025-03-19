Чем отличаются артист и актёр

Кто такой актёр?
Слово «актёр» пришло в русский язык из французского во времена Петра I. А французы заимствовали его из латыни, где actor означает «делающий», «совершающий». То есть обозначает определенные действия.
Актёр — это человек, который профессионально исполняет роли в театре, кино, на телевидении. Его задача — вжиться в образ персонажа, передать характер, эмоции, переживания героя через игру, мимику, жесты и голос. Актёры являются мастерами перевоплощения. Основными инструментами актёра является тело, голос и умение перевоплощаться и быть разным в каждой роли. Актёр работает по сценарию, под руководством режиссёра и строго следует поставленной задаче.
Кто такой артист?
Слово «артист» пришло у нам тем же путем — от французского artiste, которое, в свою очередь, имеет корни в латинском artis — «искусство». Изданный в 1910 году «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» дает такое определение: «Лицо, занимающееся каким либо изящным искусством».
Таким образом, понятие «артист» более широкое, чем «актёр». Артистами называют и театральных актёров, и певцов, и танцовщиков, и творческую труппу цирка.
Артисту не обязательно играть роль, он может демонстрировать свой талант иначе — петь, танцевать, показывать фокусы или жонглировать.
В русском языке слово «артист» носит не только профессиональный, но и оценочный характер. Так, говоря о человеке «он настоящий артист», мы чаще имеем в виду не просто его профессию, а уровень таланта, способность чувствовать сцену и зрителя.
Фраза же «ну ты и артист», как правило, носит негативный характер. Так говорят о людях, которые притворяются и стараются казаться не теми, кем являются на самом деле.
В чем отличия артиста и актера?
Известный русский писатель Денис Фонвизин объяснил разницу больше 250 лет назад. Он утверждал, что актёр — это просто талантливый исполнитель, а артист — это тот, кто способен на акт творения, создания, и не важно — художник это, музыкант или скульптор.
Актёр всегда существует в рамках образа, чужого характера, прописанного сценаристом или драматургом. Он проживает чужую жизнь. Артист же может выходить на сцену и быть самим собой, демонстрируя своё мастерство и личные переживания.
Балерина, например, артистка, но не актриса, хотя в её танце тоже есть эмоции и сюжет. То же самое и с певцами. Они — артисты, но не актёры, даже если они эмоционально проживают каждую песню и снимают клипы на топовые треки.
Иногда граница между понятиями стирается. Современные артисты часто совмещают в себе разные жанры — играют в кино, поют, танцуют, ведут шоу. В таких случаях человек становится универсальным артистом, оставаясь при этом актёром.