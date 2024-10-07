Чем отличается юрист от адвоката

Список компетенций адвоката достаточно широк: он может представлять интересы человека в суде и других органах власти, составлять разного рода документы по правовым вопросам, консультировать и составлять справки. Важно, что после получения статуса, адвоката прикрепляют к адвокатской палате соответствующего субъекта РФ. Он не имеет права работать в найме и может за плату заниматься только преподавательской, научной или творческой деятельностью.