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Чем отличается юрист от адвоката

Каждый адвокат — юрист, но не каждый юрист — адвокат.

Источник: Freepik

В профессиональных кругах, чтобы описать разницу между юристом и адвокатом, используют фразу «каждый адвокат — юрист, но не каждый юрист — адвокат». Aif.ru разобрался, что это значит.

Кто такой адвокат?

Правовой статус адвоката определен Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В соответствии с ним, адвокат — это «лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность».

Чтобы получить статус адвоката нужно сдать квалификационный экзамен, а к нему могут допустить только лиц, которые отвечают определенным критериям:

  • высшее юридическое образование по программе курса «Юриспруденция» или «Правоведение»;
  • стаж работы по специальности — не менее двух лет;
  • полная дееспособность;
  • отсутствие судимости.

Без экзамена могут стать адвокатами граждане, у которых есть ученая степень кандидата или доктора юридических наук или звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Опознать адвоката можно по красной «корочке» — удостоверению государственного образца, номер которого вносят в специальный региональный реестр. Только этот документ подтверждает полномочия адвоката.

То есть адвокат — это опытный профессиональный юрист, чей уровень знаний подтвержден представителями адвокатской палаты, судебной и исполнительной власти субъекта — они входят в экзаменационную комиссию. Его диплом об образовании точно настоящий — его проверяет Министерство юстиции, когда рассматривает кандидатуру на получение адвокатского статуса.

Чем занимается адвокат?

Список компетенций адвоката достаточно широк: он может представлять интересы человека в суде и других органах власти, составлять разного рода документы по правовым вопросам, консультировать и составлять справки. Важно, что после получения статуса, адвоката прикрепляют к адвокатской палате соответствующего субъекта РФ. Он не имеет права работать в найме и может за плату заниматься только преподавательской, научной или творческой деятельностью.

Кто такой юрист?

Словари определяют юриста, как человека с юридическим образованием, человека, занимающегося (научно или практически) юридическими вопросами, специалиста в определенной отрасли юридической науки или юридической практики, правоведа; практического деятеля в области права, имеющего юридическое образование.

Ни в одном законе нет понятия «юрист», поэтому, действительно, обычно так называют человека, у которого есть диплом по юридической специальности, и который разбирается в законах.

К образованию или профессиональному уровню юриста нет никаких требований. Равно как и никто не проверяет психическое состояние таких людей, их судимость и другие обстоятельства.

Чем занимается юрист?

Юристов чаще всего можно встретить в найме на соответствующих должностях в компаниях: они занимаются претензионно-договорной работой, разрабатывают локальные документы организации. Некоторые юристы занимаются частной практикой — решают те же вопросы, что и адвокаты: представляют интересы граждан и юридических лиц в судах, составляют жалобы, претензии, исковые заявления, взаимодействуют от имени доверителей с госорганами и т. д.

В чем разница между юристом и адвокатом?

В большинстве случаев юрист может выступать в защиту интересов клиента — для этого достаточно иметь диплом о высшем юридическом образовании, однако в уголовном судопроизводстве такое право предоставлено только адвокатам.

Кроме того, для адвокатов действуют профессиональные ограничения и меры ответственности, предусмотренные Законом об адвокатуре. На юристов распространяются общие меры, предусмотренные законом. Можно ли вернуть деньги, если юрист проиграл дело, aif.ru писал здесь.

Важно, что на взаимодействие адвоката и его клиента распространяется адвокатская тайна. Это значит следующее:

  • все сказанное в связи с оказанием юридической помощи, остается между доверенным лицом и доверителем;
  • адвоката не могут допрашивать по делу его клиента в качестве свидетеля;
  • оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении адвоката могут вестись только по решению суда.

Источники: https://vc.ru/