Чем отличается юрист от адвоката

В профессиональных кругах, чтобы описать разницу между юристом и адвокатом, используют фразу «каждый адвокат — юрист, но не каждый юрист — адвокат». Aif.ru разобрался, что это значит.
Кто такой адвокат?
Правовой статус адвоката определен Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В соответствии с ним, адвокат — это «лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность».
Чтобы получить статус адвоката нужно сдать квалификационный экзамен, а к нему могут допустить только лиц, которые отвечают определенным критериям:
- высшее юридическое образование по программе курса «Юриспруденция» или «Правоведение»;
- стаж работы по специальности — не менее двух лет;
- полная дееспособность;
- отсутствие судимости.
Без экзамена могут стать адвокатами граждане, у которых есть ученая степень кандидата или доктора юридических наук или звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Опознать адвоката можно по красной «корочке» — удостоверению государственного образца, номер которого вносят в специальный региональный реестр. Только этот документ подтверждает полномочия адвоката.
То есть адвокат — это опытный профессиональный юрист, чей уровень знаний подтвержден представителями адвокатской палаты, судебной и исполнительной власти субъекта — они входят в экзаменационную комиссию. Его диплом об образовании точно настоящий — его проверяет Министерство юстиции, когда рассматривает кандидатуру на получение адвокатского статуса.
Чем занимается адвокат?
Список компетенций адвоката достаточно широк: он может представлять интересы человека в суде и других органах власти, составлять разного рода документы по правовым вопросам, консультировать и составлять справки. Важно, что после получения статуса, адвоката прикрепляют к адвокатской палате соответствующего субъекта РФ. Он не имеет права работать в найме и может за плату заниматься только преподавательской, научной или творческой деятельностью.
Кто такой юрист?
Словари определяют юриста, как человека с юридическим образованием, человека, занимающегося (научно или практически) юридическими вопросами, специалиста в определенной отрасли юридической науки или юридической практики, правоведа; практического деятеля в области права, имеющего юридическое образование.
К образованию или профессиональному уровню юриста нет никаких требований. Равно как и никто не проверяет психическое состояние таких людей, их судимость и другие обстоятельства.
Чем занимается юрист?
Юристов чаще всего можно встретить в найме на соответствующих должностях в компаниях: они занимаются претензионно-договорной работой, разрабатывают локальные документы организации. Некоторые юристы занимаются частной практикой — решают те же вопросы, что и адвокаты: представляют интересы граждан и юридических лиц в судах, составляют жалобы, претензии, исковые заявления, взаимодействуют от имени доверителей с госорганами
В чем разница между юристом и адвокатом?
В большинстве случаев юрист может выступать в защиту интересов клиента — для этого достаточно иметь диплом о высшем юридическом образовании, однако в уголовном судопроизводстве такое право предоставлено только адвокатам.
Кроме того, для адвокатов действуют профессиональные ограничения и меры ответственности, предусмотренные Законом об адвокатуре. На юристов распространяются общие меры, предусмотренные законом. Можно ли вернуть деньги, если юрист проиграл дело, aif.ru писал здесь.
Важно, что на взаимодействие адвоката и его клиента распространяется адвокатская тайна. Это значит следующее:
- все сказанное в связи с оказанием юридической помощи, остается между доверенным лицом и доверителем;
- адвоката не могут допрашивать по делу его клиента в качестве свидетеля;
- оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении адвоката могут вестись только по решению суда.
Источники: https://vc.ru/