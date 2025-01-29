Чем отличается ядрица от гречки

На первом этапе зерно сортируют по размеру и очищают от посторонних примесей, а также незрелого зерна. Затем зерно пропаривают для более легкой очистки от лузги — жесткой внешней оболочки, просушивают и охлаждают. На последнем этапе гречку шелушат, просеивают и дополнительно подсушивают до достижения нормативного показателя влажности. В результате технологического процесса получают целую крупу — ядрицу и ломаную, называемую проделом.