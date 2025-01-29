Чем отличается ядрица от гречки

Гречневый суп, гречка по-купечески, гречаники — малая часть множества блюд, которые можно приготовить из ароматной крупы. На полках магазинов можно увидеть гречку с пометкой «ядрица» и гречневый продел. В чем разница, разбирался aif.ru.
Как обрабатывают гречку перед упаковкой?
На первом этапе зерно сортируют по размеру и очищают от посторонних примесей, а также незрелого зерна. Затем зерно пропаривают для более легкой очистки от лузги — жесткой внешней оболочки, просушивают и охлаждают. На последнем этапе гречку шелушат, просеивают и дополнительно подсушивают до достижения нормативного показателя влажности. В результате технологического процесса получают целую крупу — ядрицу и ломаную, называемую проделом.
Что такое ядрица?
В Большой энциклопедии кулинарного искусства указано, что так называют крупу, с которой снята внешняя оболочка. Традиционно этот термин используют в отношении гречки, но в некоторых странах можно встретить ядрицу полбу и ядрицу пшеничную.
Что такое продел и чем он отличается от ядрицы?
Продел — колотая крупа, которую отсортировывают при выработке ядрицы, т.е. побочный продукт производства. Фактически, это ядро, расколотое на мелкие части. Пищевая ценность двух форм гречки практически не отличается — стоимость продела ниже только из-за менее привлекательного внешнего вида. За счет измельчения каша из продела готовится быстрее, но рассыпчатой после варки она не будет.