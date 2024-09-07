Чем отличается торт «Санчо» от торта «Панчо»

Панчо — это персонаж из мексиканской культуры, часто ассоциируемый с мексиканским народным героем и символом. Самый популярный обладатель этого имени — Панчо Вилья (настоящее имя Хосе Доротео Аранго Арамбула) — один из революционных генералов и лидеров крестьянских повстанцев во время Мексиканской революции 1910−1917 годов. Он был преступником, но помогал нуждающимся: воровал у богатых и раздавал бедным, чтобы они могли прокормить свои семьи. За это его прозвали мексиканским Робином Гудом.