Чем отличается торт «Санчо» от торта «Панчо»

Уже несколько лет любимым десертом остается торт, собранный из кусочков шоколадного бисквита, пропитанный сметанным кремом, часто с добавлением консервированных ананасов и орехов. Этот торт известен под многими названиями: «Панчо», «Санчо», а иногда и «Санчо Панса».
Но хозяйкам нашей страны десерт был знаком намного раньше. Его называли «Кучерявый Пинчер», «Кудрявый Ванька» или «Графские развалины» за его слегка неаккуратный внешний вид. Скорее всего, такая форма торта возникла в связи с необходимостью быстро собирать десерты в советских кондитерских из неровных бисквитных коржей или их обрезков. В чем же отличие тортов «Санчо» и «Панчо» — разбирался aif.ru.
Что значит «Санчо» и «Панчо»?
Санчо Панса — персонаж знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», оруженосец Дон Кихота. Фамилия Панса (по-испански Panza) означает «брюхо». В литературоведении герой рассматривается как олицетворение испанского народа.
Панчо — это персонаж из мексиканской культуры, часто ассоциируемый с мексиканским народным героем и символом. Самый популярный обладатель этого имени — Панчо Вилья (настоящее имя Хосе Доротео Аранго Арамбула) — один из революционных генералов и лидеров крестьянских повстанцев во время Мексиканской революции 1910−1917 годов. Он был преступником, но помогал нуждающимся: воровал у богатых и раздавал бедным, чтобы они могли прокормить свои семьи. За это его прозвали мексиканским Робином Гудом.
В чем отличия тортов «Панчо» и «Санчо»?
В нашей стране в начале 2000-х годов торт «Панчо» приобрел популярность, благодаря российской кондитерской фабрике. На производстве стали выпускать торт «Панчо деревенский», собранный из домашних рецептов.
Классическим «Панчо» принято считать десерт, приготовленный из ломтиков мягкого шоколадного бисквита с легким сметанным кремом и глазурью. Для особого вкуса добавляют кусочки ананаса и ароматный грецкий орех.
Постепенно у популярного торта стали появляться разные вариации, которые придумывали опытные кондитеры и хозяйки на собственной кухне. Так, появился «Санчо» — десерт уже из белых бисквитных коржей. Иногда в «Панчо» вместо ананасов добавляют вишню.