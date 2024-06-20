Чем отличается суп от похлебки?

Супы — традиционное блюдо, которое есть почти на каждом обеденном столе в России. Борщ, щи, рассольник — наиболее распространенные и известные супы. Но есть еще одна разновидность жидких и питательных блюд — похлебка.
Как появились супы?
Существует мнение, что супы появились тогда, когда появилась подходящая для этого посуда — то есть еще до нашей эры.
В конце 15 века супы получили распространение в Южной Европе, а через несколько веков они стали известны на весь мир. В супе гармонично сочетаются ингредиенты, делая блюдо вкусным и ароматным.
Как отличить суп от похлебки?
Супы — это первые блюда, которые варят и в которых 50% от общего состава ингредиентов — вода. Но в России до вступления на престол Петра I все жидкие блюда именовались похлебкой. От слова «хлебать», то есть кушать ложкой.
И именно Петр привез из Европы слово «суп», которое при дворе приняли как нечто утонченное и эстетичное. Ели его крайне аккуратно и к сервировке подходили серьезно.
На сегодня похлебка — разновидность супов. Главное отличие в том, что супы варят на мясном бульоне, а похлебку на овощах: картофеле или чечевице. Мясной похлебка быть не может. А еще в похлебку все ингредиенты кладут в кипящую воду.
Но важно помнить, что на все овощи кипяток воздействует по-разному, необходимо четко понимать, на каком этапе пора добавлять тот или иной ингредиент.
Если не выполнить этих условий и тщательно не вымыть и не вычистить овощи, то в конечном итоге получится мутное блюдо с горьковатым вкусом.