Чем отличается спазм от судороги

Спазм (от греч. σπασμός — судорога) — это непроизвольное стойкое (тоническое) сокращение мышц. Различают спазм поперечно-полосатых (скелетных) мышц (в частности, при эпилепсии и некоторых параличах), и гладких мышц — сосудистой стенки (ангиоспазме), бронхов (бронхоспазм, например при бронхиальной асме, бронхитах), пищевода (кардиоспазм), век (блефароспазм), кишечника (кишечная колика) и другие. Спазмы возникают в любое время суток, могут быть настолько сильными, что способны обездвижить человека. Лечение заключается в терапии основного заболевания.