Чем отличается спазм от судороги

Спазм (от греч. σπασμός — судорога) — это непроизвольное стойкое (тоническое) сокращение мышц. Различают спазм поперечно-полосатых (скелетных) мышц (в частности, при эпилепсии и некоторых параличах), и гладких мышц — сосудистой стенки (ангиоспазме), бронхов (бронхоспазм, например при бронхиальной асме, бронхитах), пищевода (кардиоспазм), век (блефароспазм), кишечника (кишечная колика) и другие. Спазмы возникают в любое время суток, могут быть настолько сильными, что способны обездвижить человека. Лечение заключается в терапии основного заболевания.
Судороги — внезапные непроизвольные сокращения скелетных (поперечно-полосатых) мышц с крайней степенью их напряжения. Бывают судороги тонические, выражающиеся длительным напряжением мышц, и клонические — в виде синхронных толчкообразных сокращений. Судороги могут охватывать все или большую часть скелетных мышц тела.
Могут сводить отдельные мышцы или группу мышц (локальные). Наиболее выраженные судорожные состояния наблюдаются при эпилепсии. Неэпилептические судороги могут иметь различное происхождение (гипогликемия — уменьшение содержания глюкозы в крови; эндокринные заболевания, интоксикации, истерия и другие). Лечение предусматривает терапию основного заболевания.
Четкие клинические критерии отличия спазма от различных вариантов тонических судорог отсутствуют, сообщает Большая медицинская энциклопедия.
Источники: https://бмэ.орг https://bigenc.ru