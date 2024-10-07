Чем отличается сетевой фильтр от удлинителя

Таким образом, сетевой фильтр обладает функцией защиты от скачков напряжения и перегрева, а удлинитель — это лишь продолжение розетки. Не все удлинители и сетевые фильтры обладают всеми перечисленными характеристиками. При выборе устройства следует учитывать конкретные потребности и требования к защите техники.