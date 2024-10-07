Чем отличается сетевой фильтр от удлинителя

Сетевой фильтр и удлинитель — это электрические устройства, предназначенные для подключения бытовой техники к розетке. В чем их отличия — разбирался aif.ru.
Какие отличия между сетевым фильтром и удлинителем?
Защита от перенапряжения: сетевой фильтр часто оснащен функцией защиты от перенапряжения, предотвращающей повреждение подключенных устройств при скачках напряжения в сети. Удлинитель обычно не обладает такой защитой.
Защита от короткого замыкания: некоторые модели сетевых фильтров оборудованы защитой от короткого замыкания, автоматически отключающей питание при возникновении такой ситуации. Удлинитель обычно не имеет этой функции.
Фильтрация помех: сетевые фильтры могут быть оснащены системой фильтрации помех, улучшающей качество электропитания и предотвращающей возникновение помех в других устройствах. У удлинителя нет этой возможности.
Наличие выключателя: сетевые фильтры имеют выключатель на корпусе, позволяющий быстро отключить питание всех подключенных приборов. Удлинитель обычно не имеет такой функции.
Количество розеток: сетевой фильтр обычно предлагает больше розеток, чем удлинитель, что позволяет одновременно подключить несколько приборов.
Стоимость: сетевые фильтры обычно дороже удлинителей из-за наличия дополнительных защитных функций.
Таким образом, сетевой фильтр обладает функцией защиты от скачков напряжения и перегрева, а удлинитель — это лишь продолжение розетки. Не все удлинители и сетевые фильтры обладают всеми перечисленными характеристиками. При выборе устройства следует учитывать конкретные потребности и требования к защите техники.