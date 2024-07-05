Чем отличается щиколотка от лодыжки?

Главное отличие заключается в контексте, в котором употребляются эти слова. «Щиколотка» не является медицинским термином и не используется в научных работах или публикациях, в отличие от «лодыжки». То есть, если речь идет о переломе, растяжении или отеке, если нужно отразить что-то смежное с медицинскими понятиями — то всегда используется слово «лодыжка».