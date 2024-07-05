Чем отличается щиколотка от лодыжки?

Щиколотка и лодыжка — два слова со схожими, практически одинаковыми значениями. Споры по поводу того, чем они друг от друга отличаются, возникают достаточно часто. Так в чём же разница?
Слово «лодыжка» произошло от старославянского oldyga, и от него же произошли слова «ладья», «лодка» (Толковый словарь русского языка).
Слово «щиколотка», как сказано в словаре П. Я. Чёрных, могло произойти от слова «щикалка», одного из вариантов слова «чикалка» (чикать — бить палкой).
Значения слов «лодыжка» и «щиколотка»
Согласно определению из толкового словаря Ожегова, лодыжка — это «выступающее с двух сторон сочленение костей голени с костями стопы, щиколотка». То есть в самих словарях подчёркивается смежность двух слов. Слово «щиколотка» объясняется в этом же словаре как «то же, что и лодыжка».
В толковом словаре Кузнецова аналогичная ситуация: «Лодыжка — выступающее по бокам ноги сочленение костей голени с костями стопы; щиколотка». Щиколотке дано такое же определение.
Для чистоты эксперимента можем обратиться к современному толковому словарю русского языка Ефремовой: «Щиколотка — выступающее с двух сторон сочленение костей голени с костями стопы; лодыжка».
То есть как минимум в трёх словарях словам «лодыжка» и «щиколотка» даны одинаковые определения.
Чем лодыжка отличается от щиколотки?
Главное отличие заключается в контексте, в котором употребляются эти слова. «Щиколотка» не является медицинским термином и не используется в научных работах или публикациях, в отличие от «лодыжки». То есть, если речь идет о переломе, растяжении или отеке, если нужно отразить что-то смежное с медицинскими понятиями — то всегда используется слово «лодыжка».
«Щиколотка» же применяется в случае, когда имеется в виду длина чего-то по отношению к ноге: «Люди бредут по щиколотку в воде».
В значениях слов отличие тоже есть. Под «лодыжкой» обычно имеется в виду сам сустав, а «щиколоткой» часто называют внешнюю его часть, выступающие бугорки на нижней части голени. И если платье «до щиколотки» — достаточно длинное, доходящее как раз до бугорка, то платье «до лодыжки» — гораздо короче.