Чем отличается робуста от арабики

Арабика и робуста — два самых распространенных и доступных вида кофе, которые можно встретить как на полках супермаркетов, так и в дорогих кофейнях. В чем разница сортов и как подобрать напиток себе по вкусу, разобрался aif.ru.
Что такое робуста?
Это древнейший вид кофе, обнаруженный в Африке. Считается, что примерно 30 процентов мирового кофе, производимого и выпиваемого на планете, варится именно из зерен этого сорта.
Робуста растет кустарниками и очень неприхотлива к условиям, будь то засуха, жара, ветер или влажный климат. В зернах робусты примерно 2,5 процента кофеина.
Более дешевый, чем арабика, этот сорт отличается ярко выраженным горьким вкусом и округлыми зернами, которым не требуется дополнительная обработка перед жаркой.
Что такое арабика?
Кофейный вид-гибрид, способный расти в Бразилии, Колумбии, Гватемале, Эфиопии и Индонезии. Это самый распространенный и популярный сорт кофе: 70 процентов рынка заполнены именно арабикой.
Арабика растет на деревьях, и довольно прихотлива: самые вкусные зерна собирают в высокогорных районах с умеренным климатом. Кофеина в этом сорте меньше, чем в робусте — в среднем, доля на зернышко составляет порядка 1−1,5 процента.
Арабика дороже робусты, но многие ценители кофе готовы платить за «тот самый неповторимый аромат». В арабике содержатся эфирные масла, которые дарят бодрящему напитку приятный, яркий вкус с легкой кислинкой.
Как правильно выбрать сорт кофе?
Кажется, что ответ лежит на поверхности: робусту стоит брать тем, кому важнее быстро получить заряд бодрости и энергии от кофеина с утра или во время бессонной ночи. Арабика подойдет для свидания или спокойного воскресного утра с хорошей книжкой — мягкий вкус и приятный аромат помогут не только проснуться, но и приятно провести время.
Однако в современном мире наиболее популярны напитки и бленды кофе из смеси арабики и робусты. Поэтому, выбирая кофе, нужно ориентироваться на соотношение зерен: чем больше робусты, тем более горьким и бодрящим будет напиток, а высокий процент арабики сделает вкус кофе ярче.