Чем отличается робуста от арабики

Кажется, что ответ лежит на поверхности: робусту стоит брать тем, кому важнее быстро получить заряд бодрости и энергии от кофеина с утра или во время бессонной ночи. Арабика подойдет для свидания или спокойного воскресного утра с хорошей книжкой — мягкий вкус и приятный аромат помогут не только проснуться, но и приятно провести время.