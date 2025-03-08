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Чем отличается робуста от арабики

Два самых распространенных вида кофе — в справке aif.ru.

Источник: Image by Freepik

Арабика и робуста — два самых распространенных и доступных вида кофе, которые можно встретить как на полках супермаркетов, так и в дорогих кофейнях. В чем разница сортов и как подобрать напиток себе по вкусу, разобрался aif.ru.

Что такое робуста?

Это древнейший вид кофе, обнаруженный в Африке. Считается, что примерно 30 процентов мирового кофе, производимого и выпиваемого на планете, варится именно из зерен этого сорта.

Робуста растет кустарниками и очень неприхотлива к условиям, будь то засуха, жара, ветер или влажный климат. В зернах робусты примерно 2,5 процента кофеина.

Более дешевый, чем арабика, этот сорт отличается ярко выраженным горьким вкусом и округлыми зернами, которым не требуется дополнительная обработка перед жаркой.

Что такое арабика?

Кофейный вид-гибрид, способный расти в Бразилии, Колумбии, Гватемале, Эфиопии и Индонезии. Это самый распространенный и популярный сорт кофе: 70 процентов рынка заполнены именно арабикой.

Арабика растет на деревьях, и довольно прихотлива: самые вкусные зерна собирают в высокогорных районах с умеренным климатом. Кофеина в этом сорте меньше, чем в робусте — в среднем, доля на зернышко составляет порядка 1−1,5 процента.

Арабика дороже робусты, но многие ценители кофе готовы платить за «тот самый неповторимый аромат». В арабике содержатся эфирные масла, которые дарят бодрящему напитку приятный, яркий вкус с легкой кислинкой.

Как правильно выбрать сорт кофе?

Кажется, что ответ лежит на поверхности: робусту стоит брать тем, кому важнее быстро получить заряд бодрости и энергии от кофеина с утра или во время бессонной ночи. Арабика подойдет для свидания или спокойного воскресного утра с хорошей книжкой — мягкий вкус и приятный аромат помогут не только проснуться, но и приятно провести время.

Однако в современном мире наиболее популярны напитки и бленды кофе из смеси арабики и робусты. Поэтому, выбирая кофе, нужно ориентироваться на соотношение зерен: чем больше робусты, тем более горьким и бодрящим будет напиток, а высокий процент арабики сделает вкус кофе ярче.