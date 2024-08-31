Чем отличается риелтор от агента по недвижимости

Риелтор не только продавец недвижимости, но и профильный юрист в данной сфере. Риелтор обеспечивает юридическую безопасность сделки и учитывает все возможные «подводные камни», о которые могут споткнуться клиенты. Для того, чтобы работать риелтором, нужно экономическое, юридическое или строительное образование. Кроме того, риелтор сдает экзамен аттестационной комиссии и получает удостоверение, которое выдается Российской Гильдией Риелторов.