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Чем отличается риелтор от агента по недвижимости

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Аргументы и факты

Агент по недвижимости и риелтор — разные специалисты, полномочия и ответственность которых отличаются друг от друга. В чем различия — выяснял аif.ru.

Кто такой риелтор?

Риелтор не только продавец недвижимости, но и профильный юрист в данной сфере. Риелтор обеспечивает юридическую безопасность сделки и учитывает все возможные «подводные камни», о которые могут споткнуться клиенты. Для того, чтобы работать риелтором, нужно экономическое, юридическое или строительное образование. Кроме того, риелтор сдает экзамен аттестационной комиссии и получает удостоверение, которое выдается Российской Гильдией Риелторов.

Риелтор консультирует по правовым вопросам сделок, заключает договоры, помогает оформлять документы, согласовывает условия сделки, а заодно подбирает варианты недвижимости и показывает ее клиентам.

Кто такой агент по недвижимости?

Это специалист, к которому предъявляют гораздо меньше требований. Главная задача агента по недвижимости — подбор объектов недвижимости в соответствии с условиями клиентов. Также агент может помогать риелтору подготовить документы для сделки.

Для того, чтобы работать агентом, не обязательно профильное образование. Достаточно любого высшего, а в некоторых случаях — и среднего образования.

В чем разница между риелтором и агентом по недвижимости?

Если объяснять простыми словами — риелтор может выполнять функции агента по недвижимости, а агент заменить риелтора не способен. Агент занимается только подбором вариантов и продажей недвижимости.

Риелтор же берет на себя полное документальное сопровождение, обеспечивает чистоту и правомерность сделки.

Профессиональный риелтор способен урегулировать все возникшие на пути к сделке вопросы и добивается того, чтобы процесс проходил без лишних нервов.