Чем отличается риелтор от агента по недвижимости

Агент по недвижимости и риелтор — разные специалисты, полномочия и ответственность которых отличаются друг от друга. В чем различия — выяснял аif.ru.
Кто такой риелтор?
Риелтор не только продавец недвижимости, но и профильный юрист в данной сфере. Риелтор обеспечивает юридическую безопасность сделки и учитывает все возможные «подводные камни», о которые могут споткнуться клиенты. Для того, чтобы работать риелтором, нужно экономическое, юридическое или строительное образование. Кроме того, риелтор сдает экзамен аттестационной комиссии и получает удостоверение, которое выдается Российской Гильдией Риелторов.
Риелтор консультирует по правовым вопросам сделок, заключает договоры, помогает оформлять документы, согласовывает условия сделки, а заодно подбирает варианты недвижимости и показывает ее клиентам.
Кто такой агент по недвижимости?
Это специалист, к которому предъявляют гораздо меньше требований. Главная задача агента по недвижимости — подбор объектов недвижимости в соответствии с условиями клиентов. Также агент может помогать риелтору подготовить документы для сделки.
Для того, чтобы работать агентом, не обязательно профильное образование. Достаточно любого высшего, а в некоторых случаях — и среднего образования.
В чем разница между риелтором и агентом по недвижимости?
Если объяснять простыми словами — риелтор может выполнять функции агента по недвижимости, а агент заменить риелтора не способен. Агент занимается только подбором вариантов и продажей недвижимости.
Профессиональный риелтор способен урегулировать все возникшие на пути к сделке вопросы и добивается того, чтобы процесс проходил без лишних нервов.