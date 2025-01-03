Чем отличается распив и разлив духов

— Как парфюмер и любитель ароматов, я часто сталкиваюсь с вопросами о распиве и разливе духов. Несмотря на то, что оба метода продажи имеют своих покупателей, я хочу поделиться своим опытом и объяснить, почему распив стал для меня незаменимым инструментом. Распив — это возможность получить доступ к оригинальным ароматам в небольших объемах. Это идеальный способ изучить новые композиции и редкие экземпляры, не занимая при этом слишком много места в парфюмерной библиотеке.