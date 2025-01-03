Чем отличается распив и разлив духов

На этот вопрос aif.ru ответила парфюмер Марина Конобеевская:
— Как парфюмер и любитель ароматов, я часто сталкиваюсь с вопросами о распиве и разливе духов. Несмотря на то, что оба метода продажи имеют своих покупателей, я хочу поделиться своим опытом и объяснить, почему распив стал для меня незаменимым инструментом. Распив — это возможность получить доступ к оригинальным ароматам в небольших объемах. Это идеальный способ изучить новые композиции и редкие экземпляры, не занимая при этом слишком много места в парфюмерной библиотеке.
Распив — это процесс переливания оригинальных духов из большого флакона в маленькие емкости. Это делается для удобства использования аромата, особенно если флакон духов слишком большой или неудобный для переноски. Распив позволяет иметь под рукой любимый аромат в более компактном и удобном формате. А еще это возможность попробовать аромат, не покупая целый флакон.
Разлив — это совершенно другой подход. Он часто связан с созданием альтернативных версий известных ароматов. И качество, и оригинальность таких продуктов вызывают сомнения. Конечно, лучше выбирать оригиналы, так как именно они несут в себе всю сложность и уникальность созданных композиций, отмечает эксперт.