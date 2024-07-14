Строго говоря, нектарин — гибрид сливы и персика. Есть версия, согласно которой это была естественная мутация: дерево с удивительными плодами обнаружили в XVII веке, а потом селекционеры сохранили это дерево и стали распространять новый гибрид.
Чем отличается персик от нектарина?
У нектарина гладкая шкурка, а у персика шершавая. Кстати, такая «пушистость» нужна персику, чтобы защищаться от насекомых, а еще она продлевает срок годности персика.
У нектарина более плотная мякоть, он слаще и калорийнее. Если у персика на 100 грамм приходится 39 калорий, то у нектарина в том же объеме — 44 калории. А еще в нем намного больше сахара, чем в персике.
И персики, и нектарины могут быть разных цветов, размеров и форм.
Как выбрать спелые персики?
Родиной персика называют Китай. Аромат персика чувствуется, даже если фрукт не разрезан.
Зрелый персик должен быть не твердым, но и не слишком мягким, а еще упругим и сухим на ощупь.
Персики с зелеными пятнами были сорваны слишком рано, они уже не дозреют.
Если персик треснул — не берите его, есть вероятность, что внутрь попали бактерии.
Если косточка сморщенная и усохшая, значит были использованы химические вещества.
Как выбрать спелые нектарины?
Рекомендации те же, что и при выборе персика. Но тут важно еще выбирать плоды с ярким и равномерным окрасом, без повреждений.
У основания не должно быть трещин, а поверхность не должна быть слишком влажной — «мокрые» нектарины не будут долго храниться.