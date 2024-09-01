Чем отличается пенсия по выслуге лет от пенсии по старости

Основное отличие пенсии по старости от пенсии за выслугу лет заложено в самом названии выплаты. В первом случае основой для назначения считается достижение человеком определенного возраста, а во втором, — его длительность работы, или служебный стаж.
В каком возрасте уходят на пенсию по старости?
В 2024 году выйти на пенсию по старости смогут мужчины в 63 года и женщины в 58 лет. Пенсия по старости может быть страховой и социальной. Страховая часть назначается, если у человека есть необходимый стаж (не менее 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, или ИПК (не менее 28,2 пенсионных баллов). Если стажа и ИПК не хватает или совсем нет, назначается социальная пенсия, но на пять лет позже страховой, т. е., в 68 лет мужчинам и в 63 года женщинам.
Сколько лет нужно отработать, чтобы уйти на пенсию за выслугу лет?
Выйти на пенсию по выслуге лет (ПВЛ), можно даже не достигнув общепринятого пенсионного возраста, главное — это наработать необходимый стаж. Однако ПВЛ начисляется лишь некоторым категориям работников, а не всем, как возрастная.
По данным Социального фонда России (СФР), государственная пенсия за выслугу лет положена следующим категориям граждан:
- военнослужащим (кроме срочников);
- космонавтам;
- работникам летно-испытательного состава;
- государственным гражданским служащим.
Пенсия за выслугу лет начисляется как надбавка к обычной страховой пенсии по старости или инвалидности.
Госслужащие
Госслужащие могут уйти на пенсию, по выслуге лет, если отработают в 2024 году в госорганах не менее 19 лет (в 2025 году — 19 лет и шесть месяцев). Также они должны замещать должность федеральной гражданской госслужбы не менее 12 полных месяцев, а увольняться по определенным обстоятельствам (например, по состоянию здоровья), подтвержденным медицинским заключением.
Уйти со службы по собственному желанию чиновник может до наступления пенсионного возраста при наличии у него стажа государственной гражданской службы не менее 25 лет и замещении должности федеральной государственной гражданской службы не менее семи лет.
Летчики-испытатели
Чтобы получить право на выплату пенсии за выслугу лет, сотрудникам летно-испытательного состава лет необходима:
- занятость в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.
- выслуга не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин;
- наличие выслуги лет при оставлении работы по состоянию здоровья — не менее 20 у мужчин и 15 лет у женщин;
- установление страховой пенсии по старости (по инвалидности).
Космонавты
Для космонавтов установлены следующие требования:
- выслуга — не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, из которых не менее 10 календарных лет у мужчин и не менее 7,5 лет у женщин приходятся на работу в летно-испытательном подразделении;
- при оставлении работы по состоянию здоровья (болезни) — выслуга не менее 20 и 15 лет соответственно у мужчин и женщин, из которых не менее 10 календарных лет у мужчин и не менее 7,5 лет у женщин приходятся на работу в летно-испытательном подразделении.
Военнослужащие
Военная пенсия за выслугу лет назначается за 20 и более лет выслуги либо при увольнении с военной службы по контракту:
- по достижении предельного возраста пребывания на службе;
- по состоянию здоровья;
- в связи с организационно-штатными мероприятиями и достижении на день увольнения возраста 45 лет.
При этом общий трудовой стаж должен быть 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба.