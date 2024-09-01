Чем отличается пенсия по выслуге лет от пенсии по старости

В 2024 году выйти на пенсию по старости смогут мужчины в 63 года и женщины в 58 лет. Пенсия по старости может быть страховой и социальной. Страховая часть назначается, если у человека есть необходимый стаж (не менее 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, или ИПК (не менее 28,2 пенсионных баллов). Если стажа и ИПК не хватает или совсем нет, назначается социальная пенсия, но на пять лет позже страховой, т. е., в 68 лет мужчинам и в 63 года женщинам.