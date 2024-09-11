Чем отличается отель от мотеля

Собираясь в путешествие, можно найти разные варианты бронирования жилья. Их так много, что легко запутаться. Разберемся, в чем разница между отелем и мотелем.
Что такое отель?
Отель — франц. hôtel, происходит от слова hôte — хозяин, гость, жилец; hôtel particulier — частный особняк. В средние века так называли частные дома в черте города во Франции. От дворца отель отличался меньшим масштабом, а от простого городского дома — наличием двора, сада и ограды. К 19 в. появилось второе значение слова «отель» — гостиница, быстро распространившееся по всему миру (Большая российская энциклопедия).
То есть современные отели — это привычные нам гостиницы. В отелях предоставляется множество услуг: обставленные одноместные и многоместные номера, охрана, круглосуточный режим работы, бассейны, тренажерные залы и так далее. Многие большие отели работают по принципу «все включено», имеют закрытую территорию для уединенного отдыха своих гостей. Например, свой пляж есть в большинстве курортных отелей. Небольшие гостиницы с аналогичным набором услуг — называются «мини-отели».
В соответствии с европейской классификацией, уровень комфорта отелей оценивают по системе звезд. Лучшие гостиницы «оцениваются» в пять звезд.
Что такое мотель?
Мотель — это придорожная эконом-гостиница. Чаще всего располагается недалеко от оживленной трассы. Подходит, если нужно переночевать, во время длительной поездки. Высокого уровня комфорта ждать не стоит. Как правило, обстановка номеров скромная, но есть большая стоянка для парковки. В комнатах самое необходимое: кровать и удобства. Градации по типу и виду размещения нет, цены — бюджетные.
В чем разница?
Отель и мотель различаются уровнем комфорта и обслуживания, спектром предлагаемых услуг, ценой бронирования, местом нахождения. Отель располагает к длительному расслабленному отдыху в уютной обстановке. Мотель дает возможность переночевать за небольшие деньги с минимальным набором удобств во время путешествия.
Источники: travel.yandex.ru, bigenc.ru