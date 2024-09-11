Чем отличается отель от мотеля

Отель — франц. hôtel, происходит от слова hôte — хозяин, гость, жилец; hôtel particulier — частный особняк. В средние века так называли частные дома в черте города во Франции. От дворца отель отличался меньшим масштабом, а от простого городского дома — наличием двора, сада и ограды. К 19 в. появилось второе значение слова «отель» — гостиница, быстро распространившееся по всему миру (Большая российская энциклопедия).



То есть современные отели — это привычные нам гостиницы. В отелях предоставляется множество услуг: обставленные одноместные и многоместные номера, охрана, круглосуточный режим работы, бассейны, тренажерные залы и так далее. Многие большие отели работают по принципу «все включено», имеют закрытую территорию для уединенного отдыха своих гостей. Например, свой пляж есть в большинстве курортных отелей. Небольшие гостиницы с аналогичным набором услуг — называются «мини-отели».