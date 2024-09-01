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Чем отличается остеопат от мануального терапевта

Люди с костно-суставными заболеваниями ищут помощи у разных врачей.

Источник: Freepik

Мануальные терапевты и остеопаты — востребованные специалисты. К ним обращаются люди с разными заболеваниями, но чаще всего те, кто страдает от костно-суставных болезней.

Кто такой остеопат?

Вопреки распространенному заблуждению, это не знахарь и не целитель. Это специалист, который должен иметь высшее медицинское образование.

Остеопат оценивает реакции тела, которые могут возникнуть при некоторых заболеваниях, если целостность систем организма нарушена.

К остеопатам обращаются с невротическими расстройствами и нарушениями сна, с метеозависимостью, с хроническими заболеваниями суставов и последствиями спортивных травм. Также к этому врачу идут с гинекологическими заболеваниями, с нарушением слуха или обоняния. Частой причиной обращения становится также вегетососудистая дистония и боль в спине, а также головные боли.

Остеопат проводит осмотр, изучает симптомы, направляет при необходимости на анализы и назначает лечение.

Кто такой мануальный терапевт?

Это специалист, который получил высшее медицинское образование по специальности травматология или неврология, а также дополнительную квалификацию по мануальной терапии. Такой врач оказывает влияние на источник боли путем механических приемов. То есть он «вправляет» суставные вывихи и подвывихи, работает с растяжением мышц, с болями в спине и смещениями межпозвоночных дисков, а также с разными заболеваниями суставов. Занимается также восстановлением после переломов.

В чем разница между остеопатом и мануальным терапевтом?

И те, и другие должны иметь высшее медицинское образование. К обоим врачам приходят со схожими проблемами.

Однако остеопаты рассматривают человека и его организм как единое целое. То есть они восстанавливают, в том числе, функции внутренних органов. Остеопаты используют мягкие воздействия, которые влияют на кровообращение и движение лимфы.

Мануальные терапевты специализируются только на суставах и позвоночнике. Они могут применять растяжение, вправление, вдавливание. Как правило, их методы несколько жестче, чем у остеопатов.