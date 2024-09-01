Чем отличается остеопат от мануального терапевта

Это специалист, который получил высшее медицинское образование по специальности травматология или неврология, а также дополнительную квалификацию по мануальной терапии. Такой врач оказывает влияние на источник боли путем механических приемов. То есть он «вправляет» суставные вывихи и подвывихи, работает с растяжением мышц, с болями в спине и смещениями межпозвоночных дисков, а также с разными заболеваниями суставов. Занимается также восстановлением после переломов.