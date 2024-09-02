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Чем отличается налог от сбора

Обязательные платежи взимаются с граждан и организаций.

Источник: Shutterstock

Налоги и сборы имеют и общие, и отличительные признаки. Разбираемся вместе с aif.ru.

Что такое налог?

Это обязательный и безвозмездный платеж. Он взимается с организаций и физических лиц. Налоги — это основной источник доходов государства.

Кроме того, государственный бюджет имеет доход от использования государственной или муниципальной собственности, а также от продажи государственной или муниципальной собственности, а еще от штрафов и компенсаций.

Есть федеральные, региональные и местные налоги

Федеральные:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • налог на добавленную стоимость (НДС);
  • налог на прибыль организаций;
  • водный налог;
  • акцизы;
  • государственная пошлина;
  • налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;
  • налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Региональные:

  • транспортный налог;
  • налог на игорный бизнес;
  • налог на имущество организаций.

Местные:

  • земельный налог;
  • налог на имущество физических лиц.

Что такое сбор?

Это обязательный платеж, который взимается с граждан и организаций за конкретные действия государственных структур.

Сбор и налог схожи тем, что это обязательные платежи в денежной форме. Но сбор — возмездный платеж, который платится за конкретные услуги.

Цель сбора — компенсация затрат государства на содержание государственных органов и государственных служащих, занятых оказанием услуг гражданам и организациям. А еще сбор включает в себя плату за обладание особенным правом на что-либо.

Различают федеральные сборы — за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, — и местные сборы (торговый сбор).