Чем отличается налог от сбора

Налоги и сборы имеют и общие, и отличительные признаки. Разбираемся вместе с aif.ru.
Что такое налог?
Это обязательный и безвозмездный платеж. Он взимается с организаций и физических лиц. Налоги — это основной источник доходов государства.
Кроме того, государственный бюджет имеет доход от использования государственной или муниципальной собственности, а также от продажи государственной или муниципальной собственности, а еще от штрафов и компенсаций.
Есть федеральные, региональные и местные налоги
Федеральные:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- налог на прибыль организаций;
- водный налог;
- акцизы;
- государственная пошлина;
- налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Региональные:
- транспортный налог;
- налог на игорный бизнес;
- налог на имущество организаций.
Местные:
- земельный налог;
- налог на имущество физических лиц.
Что такое сбор?
Это обязательный платеж, который взимается с граждан и организаций за конкретные действия государственных структур.
Цель сбора — компенсация затрат государства на содержание государственных органов и государственных служащих, занятых оказанием услуг гражданам и организациям. А еще сбор включает в себя плату за обладание особенным правом на что-либо.
Различают федеральные сборы — за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, — и местные сборы (торговый сбор).