Мозг умного человека: какие факторы влияют на его интеллект

По словам нейрофизиолога Александра Россинского, многие задачи лучше решают именно женщины из-за своих природных особенностей. Например, женщины способны выполнять много дел одновременно, в то время как мужчинам многозадачность дается с трудом: в единицу времени они могут заниматься только одним делом (если мужчина говорит по телефону или читает, он может даже не услышать, что ему говорят).