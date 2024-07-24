Мозг умного человека: какие факторы влияют на его интеллект

По словам Екатерины Баньковской, кандидата фармацевтических наук, доцента кафедры химических технологий ПНИПУ, средний вес человеческого мозга составляет около 1 200−1 400 граммов. При этом мозг Альберта Эйнштейна был не больше. Он весил примерно 1 230 граммов.
Как рассказала эксперт для издания «Доктор Питер», для уровня интеллекта и работоспособности важен прежде всего не размер мозга, а количество связей между нейронами (его главными клетками). Иными словами, чем больше нейронных связей, тем умнее человек.
При этом есть связь между массой определенных отделов мозга и разными показателями когнитивных способностей. Так, правое полушарие отвечает за восприятие, обработку и формирование неречевой информации, пространственную ориентацию, эмоции, предрасположенность к музыке. С левым же связаны языковые и математические способности, речь, способности к чтению и письму, запоминание и аналитическое мышление.
В головном мозге человека содержится от 85 до 95 млрд нейронов. Узнать их точное количество даже с помощью современных технологий достаточно сложно. Для подсчета числа нервных клеток ученые используют так называемый метод «мозгового супа»: мозг растворяют до «состояния каши», затем выделяют ядра клеток, которые считают, пояснила Юлия Неверова, когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ.
Эксперты отмечают, что долго существовал стереотип, согласно которому мужской мозг работает лучше и что среди мужчин больше гениев. Однако ученые с этим не согласны. Они уточняют, что мозг мужчины и мозг женщины работают по-разному. Они по-своему выстраивают логические связи, реагируют на стресс, анализируют поступающую информацию.
По словам нейрофизиолога Александра Россинского, многие задачи лучше решают именно женщины из-за своих природных особенностей. Например, женщины способны выполнять много дел одновременно, в то время как мужчинам многозадачность дается с трудом: в единицу времени они могут заниматься только одним делом (если мужчина говорит по телефону или читает, он может даже не услышать, что ему говорят).
Эта же особенность влияет на способ решения проблем. Так, мужчина старается решить конкретную проблему, а женщинам при возникновении сложной ситуации множество одновременных процессов в голове могут мешать сосредоточиться на главном.
Работу мозга (как мужского, так и женского) можно улучшить с помощью определенного рациона. Так, в нем должны быть хлеб, овощи, рыба и другие продукты.
Айгуль Сабитова