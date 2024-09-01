Чем отличается масло гхи от обычного топлёного масла

Нет, не отличается. Да, масло гхи совсем другое на вкус — более яркое, выразительное с нотками орехов, на цвет, и храниться может практически вечность, но по составу и пользе оно ничем не лучше обычного топленого масла. Приверженцы отказа от молочных продуктов считают, что при таком способе переработки сливочного масла можно полностью убрать из продукта лактозу и казеин, однако специалистами доказано, что это невозможно — крохотная часть в топленом масле все же присутствует.