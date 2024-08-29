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Чем отличается лосось от семги?

Рассказываем, почему продавец в магазине не поймет просьбу продать лосося.

Источник: Shutterstock

Лососем можно назвать любую красную рыбу: форель, семгу, кету, горбушу и т. д. Это слово обозначает принадлежность рыбы к семейству Salmonidae, которое делится на две большие группы: благородные лососи Salmo и тихоокеанские лососи Oncorhynchus. Узнать представителя лососевых можно по мякоти характерного цвета — он варьируется от нежно-розового до густо красного.

Что за рыба семга и как она выглядит?

Семгу называют королевской рыбой. По сравнению с другими представителями лососевых она лидирует по цене и ценности. Стоимость семги обусловлена сложностями вылова, сокращением естественной популяции и особенностями пищевой ценности. Мясо этой рыбы богато белком (20 г на 100 г продукта) и полезными жирами (13 г на 100 г продукта), содержит витамины А, Е, D, группы В, РР и микроэлементы, в том числе йод, фосфор, калий, магний и цинк.

Распознать семгу можно по крупной серебристой чешуе, почти белому брюшку, серо-зеленой спинке и россыпи черных пятен в верхней части.

Как отличить семгу от форели?

За дорогую семгу недобросовестные продавцы могут выдавать форель — внешне эти представители лососевых очень похожи: цветом и многочисленными черными отметинами в верхней части туловища. При покупке отличить форель можно по следующим признакам:

  • характерная розовая полоса на боках;
  • округлое тело с тупым носом — у семги конструкция тела более заостренная;
  • крапинки могут быть разных цветов: белые, красные и черные;
  • небольшой размер — если рыба до четырех килограмм, это с большой долей вероятности форель.

Источники:

https://www.rbc.ru/

https://russianmeal.ru/

https://chefrestoran.ru/