Чем отличается лосось от семги?

Лососем можно назвать любую красную рыбу: форель, семгу, кету, горбушу
Что за рыба семга и как она выглядит?
Семгу называют королевской рыбой. По сравнению с другими представителями лососевых она лидирует по цене и ценности. Стоимость семги обусловлена сложностями вылова, сокращением естественной популяции и особенностями пищевой ценности. Мясо этой рыбы богато белком (20 г на 100 г продукта) и полезными жирами (13 г на 100 г продукта), содержит витамины А, Е, D, группы В, РР и микроэлементы, в том числе йод, фосфор, калий, магний и цинк.
Распознать семгу можно по крупной серебристой чешуе, почти белому брюшку, серо-зеленой спинке и россыпи черных пятен в верхней части.
Как отличить семгу от форели?
За дорогую семгу недобросовестные продавцы могут выдавать форель — внешне эти представители лососевых очень похожи: цветом и многочисленными черными отметинами в верхней части туловища. При покупке отличить форель можно по следующим признакам:
- характерная розовая полоса на боках;
- округлое тело с тупым носом — у семги конструкция тела более заостренная;
- крапинки могут быть разных цветов: белые, красные и черные;
- небольшой размер — если рыба до четырех килограмм, это с большой долей вероятности форель.
Источники:
https://www.rbc.ru/
https://russianmeal.ru/
https://chefrestoran.ru/