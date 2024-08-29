Чем отличается лосось от семги?

Семгу называют королевской рыбой. По сравнению с другими представителями лососевых она лидирует по цене и ценности. Стоимость семги обусловлена сложностями вылова, сокращением естественной популяции и особенностями пищевой ценности. Мясо этой рыбы богато белком (20 г на 100 г продукта) и полезными жирами (13 г на 100 г продукта), содержит витамины А, Е, D, группы В, РР и микроэлементы, в том числе йод, фосфор, калий, магний и цинк.