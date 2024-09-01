Чем отличается ипотека от кредита

Кредит — это заем. Банк дает деньги, которые можно потратить на что угодно, в том числе и на покупку недвижимости. Или на ремонт в квартире. То есть подтверждать, на что именно вы потратите деньги, не нужно. Бывают, конечно, кредиты и под залог, в том числе и под залог имущества. Но в целом, ипотека — это только на недвижимость, а кредит можно потратить на любые цели.