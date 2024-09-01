Чем отличается ипотека от кредита

Когда не хватает собственных накоплений для покупки недвижимости, можно воспользоваться ипотекой или же оформить кредит наличными. На первый взгляд, это одно и то же. Но есть существенные отличия. Какие? Сейчас расскажем.
Чем отличаются ипотека и кредит?
Ипотека — это вид жилищного кредитования. Банк выдает деньги только на покупку недвижимости. Взамен оформляется залог на приобретаемое жилье. Пока задолженность перед банком не погашена, недвижимость находится в залоге у банка. Это значит, что ее нельзя продать, подарить или сделать перепланировку без согласия кредитора — банка, который выдал ипотеку.
Кредит — это заем. Банк дает деньги, которые можно потратить на что угодно, в том числе и на покупку недвижимости. Или на ремонт в квартире. То есть подтверждать, на что именно вы потратите деньги, не нужно. Бывают, конечно, кредиты и под залог, в том числе и под залог имущества. Но в целом, ипотека — это только на недвижимость, а кредит можно потратить на любые цели.
Также есть отличие в сроках.
Еще одно отличие: при оформлении ипотеки есть обязательное условие — первоначальный взнос. То есть минимум 10% от стоимости жилья вы должны оплатить сами.
Ипотека и кредит отличаются расходами на оформление. При оформлении ипотеки нужны также: страховка, оплата услуг оценщика, нотариуса, оплата банковского аккредитива. Затраты на регистрацию недвижимости и на проверку юридической чистоты сделки. При оформлении кредита этих расходов не будет.