Чем отличается цифра от числа? Этимология слов и их современное значение — в справке aif.ru.
Понятие о числе зародилось в древности, задолго до появления письменности. Сначала считали на пальцах и ставили зарубки на палочках. С появлением письменности вместо чисел использовали буквы (например, буква А — это был «один»).
«Постепенно люди стали осознавать числа независимо от предметов и лиц, которые могли подвергаться счету: просто число “два” или число “семь”. В связи с этим у славян появилось слово “число”. В значении “счет, величина, количество” его начали употреблять в русском языке с ХI века», — рассказывает доктор филологических наук Наталия Черникова.
Слово «цифра» вошло в русский язык в Петровскую эпоху. «Во второй половине ХV века в европейских странах получили распространение специальные знаки, обозначающие числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Их изобрели индийцы, а в Европу они попали благодаря арабам, поэтому и получили название арабские цифры», — объясняет эксперт. Изначально у арабов слово цифра обозначало «нуль, пустое место». Но постепенно оно приобрело новый смысл — знак числа.
Итак, цифра — это знак (символ), при помощи которого записываются числа. Существует всего 10 цифр — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Интересно, что каждая из них может стать числом, если отображает количество или нумерацию. Число — это количество, записанное цифрами. Чисел может быть бесконечно много, поскольку они состоят из одних и тех же цифр в различных сочетаниях.
Слово «число» часто употребляется самостоятельно (например, войти в число избранных), а слово «цифра» обычно применяется с зависимым числительным (например, цифра три на двери).
Источник: nkj.ru.