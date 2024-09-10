Чем отличается цифра от числа

Итак, цифра — это знак (символ), при помощи которого записываются числа. Существует всего 10 цифр — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Интересно, что каждая из них может стать числом, если отображает количество или нумерацию. Число — это количество, записанное цифрами. Чисел может быть бесконечно много, поскольку они состоят из одних и тех же цифр в различных сочетаниях.