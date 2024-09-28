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Чем отличается бри от камамбера

Оба деликатеса — представители семейства мягких сыров с белой благородной плесенью.

Источник: Azzedine Rouichi/CC0

Бри и камамбер с белой благородной плесенью — представители семейства мягких сыров. Деликатесы легко перепутать. Чем отличается бри от камамбера — в справке aif.ru.

Чем похожи

Оба вида сыра родом из Франции. Деликатесы похожи по внешнему виду и по консистенции — это небольшая круглая головка с бархатистой съедобной корочкой из белой плесени. У молодого сыра текстура более плотная. Зрелый сыр имеет мягкую текучую середину. Оба сорта изготавливают из непастеризованного коровьего молока.

И бри, и камамбер не рекомендуется есть в холодном виде. Вкус и аромат лучше раскроются, если перед подачей сыр постоит при комнатной температуре.

В чем отличия

  • Созревание. Бри созревает 4—6 недель, камамбер — 3—6 недель.
  • Вкус. У бри нежнее консистенция, более сливочный и нежный вкус. В его состав могут добавлять орехи, сухофрукты и пряные травы. Зрелый бри имеет острый вкус. Камамбер отличается насыщенным сливочным вкусом, текучей консистенцией, в нем нет дополнительных ингредиентов.
  • Аромат. У бри более тонкий вкус с нотками лесных орехов, у камамбера — насыщенный, острый, с грибными нотками. Созревший камамбер имеет специфический резкий запах аммиака.
  • Цвет. Сердцевина у бри сливочного, кремового оттенка, а у камамбера — бледно-желтая, лоснящаяся.
  • Жирность. Как правило, бри жирнее (50%), чем камамбер (30−45%).
  • Упаковка. Бри часто продают треугольными ломтиками или маленькими головками, упакованными в бумагу или полиэтилен. Камамбер всегда продается целой головкой.