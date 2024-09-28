Бри и камамбер с белой благородной плесенью — представители семейства мягких сыров. Деликатесы легко перепутать. Чем отличается бри от камамбера — в справке aif.ru.
Чем похожи
Оба вида сыра родом из Франции. Деликатесы похожи по внешнему виду и по консистенции — это небольшая круглая головка с бархатистой съедобной корочкой из белой плесени. У молодого сыра текстура более плотная. Зрелый сыр имеет мягкую текучую середину. Оба сорта изготавливают из непастеризованного коровьего молока.
И бри, и камамбер не рекомендуется есть в холодном виде. Вкус и аромат лучше раскроются, если перед подачей сыр постоит при комнатной температуре.
В чем отличия
- Созревание. Бри созревает 4—6 недель, камамбер — 3—6 недель.
- Вкус. У бри нежнее консистенция, более сливочный и нежный вкус. В его состав могут добавлять орехи, сухофрукты и пряные травы. Зрелый бри имеет острый вкус. Камамбер отличается насыщенным сливочным вкусом, текучей консистенцией, в нем нет дополнительных ингредиентов.
- Аромат. У бри более тонкий вкус с нотками лесных орехов, у камамбера — насыщенный, острый, с грибными нотками. Созревший камамбер имеет специфический резкий запах аммиака.
- Цвет. Сердцевина у бри сливочного, кремового оттенка, а у камамбера — бледно-желтая, лоснящаяся.
- Жирность. Как правило, бри жирнее (50%), чем камамбер (30−45%).
- Упаковка. Бри часто продают треугольными ломтиками или маленькими головками, упакованными в бумагу или полиэтилен. Камамбер всегда продается целой головкой.