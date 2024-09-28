Чем отличается бри от камамбера

Оба вида сыра родом из Франции. Деликатесы похожи по внешнему виду и по консистенции — это небольшая круглая головка с бархатистой съедобной корочкой из белой плесени. У молодого сыра текстура более плотная. Зрелый сыр имеет мягкую текучую середину. Оба сорта изготавливают из непастеризованного коровьего молока.