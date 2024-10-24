Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем отличается бальзам от кондиционера для волос?

Этот вопрос многих ставит в тупик, но сейчас вы узнаете всю правду.

Источник: Freepik

Кажется, что бальзам и кондиционер, это, если не одно и тоже, то как минимум похожие средства для ухода за волосами. Некоторые уверены, что разница только в названии, но так ли это? Разбираемся вместе с aif.ru.

Что общего у бальзама и кондиционера для волос?

У них действительно много общего. Бальзам и кондиционер относятся к косметическим средствам, которые нужно смывать, а используют их сразу после шампуня. И бальзам, и кондиционер придают волосам мягкость и облегчают расчесывание.

Но эти средства выполняют разные задачи, да и по консистенции они отличаются. Например, кондиционер более жидкий, а бальзам достаточно густой, потому что в его состав входят масла и другие косметические ухаживающие компоненты.

Для чего нужен кондиционер?

Кондиционер наносят на волосы после мытья. Основные функции его заключаются не только в улучшении внешнего вида волос, но также для облегчения расчесывания, придания блеска и снижения статики.

Кондиционер также восстанавливает pH-баланс волос после применения щелочных шампуней. Если не использовать кондиционер, то волосы будут пушиться и выглядеть неопрятными.

Для чего нужен бальзам?

Бальзам в свою очередь смягчает волосы после шампуня, а еще дополнительно обеспечивает восстанавливающий уход. Бальзам нужен тонким и поврежденным волосам. Это — дополнительный уход для восстановления. Бальзамы также обеспечивают предотвращение потери влаги.

Его следует наносить также после мытья головы, но не на 5 минут, а на чуть более долгий срок — минут на 15.

Что лучше использовать — кондиционер или бальзам?

Если вы моете голову каждый день, то используйте кондиционер.

А для усиленного восстановления лучше использовать бальзам. В таком уходе нуждаются тонкие и поврежденные волосы, а также те, что «устали» от частого окрашивания. Но этим средством лучше не злоупотреблять, бальзам подходит для мытья головы 2−3 раза в неделю.