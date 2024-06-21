Чем опасны тепловые судороги в жару?

Иногда в сильную жару могут появиться тепловые судороги — короткие болезненные мышечные спазмы в ногах, руках или области живота, которые обычно возникают во время или после интенсивных физических нагрузок в условиях высокой температуры и влажности. Повышенная потливость при физической активности приводит к потере солей и воды, а это может вызвать мышечные спазмы. Чем опасны тепловые судороги — в материале aif.ru.
Какие причины появления тепловых судорог?
Тепловые судороги характерны для работников тяжелого физического труда, новобранцев, спортсменов, но могут быть предвестниками теплового удара. В группе риска находятся дети, пожилые люди, а также те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие серьезные диагнозы, написала в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Помимо этого, страдают от перегрева люди в алкогольном опьянении.
Как объяснил невролог Владимир Ерохин, судороги могут возникать из-за неправильного питья воды. В частности, ее недостаточного потребления и возникающего в организме обезвоживания. "Когда температура среды высокая, а уровень гидратации организма низкий, вероятность возникновения судорог становится сразу очень высокой.
В свою очередь, повышенное потребление воды летом может поспособствовать более интенсивному потоотделению и мочеиспусканию, последствием чего становится недостаток микроэлементов, минеральных солей, важных для состояния сосудов и нормализации давления. Значительная потеря натрия, кальция, магния или калия способствует судорогам«, — рассказал “МедикФорум” врач.
Какие признаки тепловых судорог?
Первыми признаками тепловых судорог являются: обильное потоотделение, усталость, жажда, затем появляются мышечные судороги в области живота, в ногах и руках. Для предотвращения первых признаков теплового удара, таких как мышечные судороги, рекомендуется пить больше жидкости, сочетать физическую нагрузку с отдыхом, работать в хорошо проветриваемом или кондиционированном помещении, предупреждает МЧС.
Если судороги уже появились, то необходимо перейти в прохладное место, размять и помассировать спазмированные мышцы. Для восполнения водно-солевого баланса необходимо выпить воды или же специальный изотоник.
Когда при тепловых судорогах нужно обратиться к врачу?
Если на фоне сильного потоотделения возникают болезненные подергивания мышц в кистях рук, икрах или стопах, спазм жевательных мышц. Мышцы при этом твердые, напряженные. Если судороги не прекращаются более часа, следует обратиться за медицинской помощью.
Невролог Владимир Ерохин посоветовал обратиться к врачу, если судороги в ногах возникают внезапно и без видимой причины или оказываются очень сильными.
«Судороги ног могут быть признаком состояний, влияющих на кровообращение, — например, заболеваний периферических артерий, а также остеоартрита, невропатии, заболевания щитовидной железы», — предупредил он.
При генерализованных (распространившихся по всему телу) судорогах на фоне повышенного потоотделения незамедлительно нужно вызвать скорую помощь.
Источники: 49.mchs.gov.ru www.medikforum.ru t.me/doctorpavlova