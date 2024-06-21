Чем опасны тепловые судороги в жару?

Иногда в сильную жару могут появиться тепловые судороги — короткие болезненные мышечные спазмы в ногах, руках или области живота, которые обычно возникают во время или после интенсивных физических нагрузок в условиях высокой температуры и влажности. Повышенная потливость при физической активности приводит к потере солей и воды, а это может вызвать мышечные спазмы. Чем опасны тепловые судороги — в материале aif.ru.