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Чем опасны сисси-приседания и кому нельзя их выполнять?

В мире фитнеса и силовых тренировок появились новые упражнения.
Источник: Freepik

Приседания — хорошо известное упражнение для спортсменов. Бывают разные вариации приседаний, но вот сейчас появились новый под названием «сисси-приседания».

Что такое сисси-приседания?

Приседания, направленные на проработку квадрицепсов, выполняемые с откидыванием корпуса назад. При этом вес тела сосредотачивается на носках, пятки оторваны от полы. Спина уводится назад, а колени фактически косаются пола. Важно придерживаться за что-то, чтобы встать обратно из этого положения.

Сисси-присдеания — экзотическое упражнение, которое присутствует в программе тренировок опытных атлетов. Вероятнее всего, увидев такое в зале, вам покажется, что человек делает что-то очень странное и нетипичное. В работу во время приседания включены ягодицы, икры и бицепс бедра.

Чем опасны сисси-приседания?

Без должной подготовки и без правильной техники, естественно, любое упражнение может нанести вред. Но сисси-приседания несут колоссальную нагрузку на коленные суставы и на голеностоп. Кроме того, во время такого упражнения очень легко получить травму, ведь нужно держать равновесие, а это не так просто.

Кроме того, в процессе упражнения легко можно допустить ошибки, которые приведут к травме. Например, корпус нужно держать нейтрально, любое смещение может навредить вам.

Чрезмерный угол сгибания также не полезен. Нагрузка на суставы может стать колоссальной и вам придется надолго выпасть из тренировочного процесса.

Если делать упражнение не плавно и медленно, то также возникает риск травмы.

Кому нельзя выполнять сисси-приседания?

Без физической подготовки и тренера, который скорректирует технику лучше не пробовать это упражнение. Поберегите колени и голеностопы.