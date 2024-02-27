Чем опасны сисси-приседания и кому нельзя их выполнять?

Приседания — хорошо известное упражнение для спортсменов. Бывают разные вариации приседаний, но вот сейчас появились новый под названием «сисси-приседания».
Что такое сисси-приседания?
Приседания, направленные на проработку квадрицепсов, выполняемые с откидыванием корпуса назад. При этом вес тела сосредотачивается на носках, пятки оторваны от полы. Спина уводится назад, а колени фактически косаются пола. Важно придерживаться за что-то, чтобы встать обратно из этого положения.
Сисси-присдеания — экзотическое упражнение, которое присутствует в программе тренировок опытных атлетов. Вероятнее всего, увидев такое в зале, вам покажется, что человек делает что-то очень странное и нетипичное. В работу во время приседания включены ягодицы, икры и бицепс бедра.
Чем опасны сисси-приседания?
Без должной подготовки и без правильной техники, естественно, любое упражнение может нанести вред. Но сисси-приседания несут колоссальную нагрузку на коленные суставы и на голеностоп. Кроме того, во время такого упражнения очень легко получить травму, ведь нужно держать равновесие, а это не так просто.
Кроме того, в процессе упражнения легко можно допустить ошибки, которые приведут к травме. Например, корпус нужно держать нейтрально, любое смещение может навредить вам.
Чрезмерный угол сгибания также не полезен. Нагрузка на суставы может стать колоссальной и вам придется надолго выпасть из тренировочного процесса.
Если делать упражнение не плавно и медленно, то также возникает риск травмы.
Кому нельзя выполнять сисси-приседания?
Без физической подготовки и тренера, который скорректирует технику лучше не пробовать это упражнение. Поберегите колени и голеностопы.