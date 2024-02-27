Чем опасны сисси-приседания и кому нельзя их выполнять?

Без должной подготовки и без правильной техники, естественно, любое упражнение может нанести вред. Но сисси-приседания несут колоссальную нагрузку на коленные суставы и на голеностоп. Кроме того, во время такого упражнения очень легко получить травму, ведь нужно держать равновесие, а это не так просто.