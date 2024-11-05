Чем опасны импульсивные покупки

«Куплю новый телефон или дорогую сумку — живем один раз!». «С этой мысли часто начинается зависимость, которая по своей разрушительной силе может превзойти тягу к сигаретам, алкоголю», — предупреждает эксперт.
Такое явление носит название думспендинг.
Есть два главных фактора для развития этого феномена — с одной стороны — популяризация философии «живи здесь и сейчас», с другой — непрерывный поток новостей о глобальной нестабильности.
В результате люди нашли способ получать «быстрый» дофамин через ненужные и дорогие покупки в кредит, на последнее или на деньги, отложенные на крупные цели.
На первый взгляд это может показаться классической шопоголией или зависимостью от покупок, но думспендинг — явление иного рода.
В случае шопоголии человек не может остановиться покупать хоть что-то, тогда как думспендинг — это импульсивная попытка поднять настроение и заглушить негативные эмоции с помощью покупок.
«И пока мало кто осознает, что этот феномен может привести к зависимости, аналогичной алкогольной или наркотической», — говорит психолог.
Чтобы вернуть здоровое отношение к деньгам и покупкам и освободиться от разрушительного стремления к ненужным тратам, важно пройти несколько ключевых этапов.
Первый шаг — признание проблемы и осознание, что, пытаясь уйти в иллюзорный мир, сталкиваешься с реальной трудностью, требующей решения.
Далее потребуется желание измениться: готовность отказаться от привычного поведения и начать путь к восстановлению.
Третий этап — поиск поддержки, будь то обращение к группам взаимопомощи, участие в терапевтических группах или работа с профессиональным психологом.
Лишь постепенно, шаг за шагом, можно заново научиться находить радость и удовлетворение в реальной жизни, а не в мимолётных покупках.
«В конечном итоге истинное чувство свободы приходит не от новых вещей, а от осознания того, что ты вновь контролируешь свою жизнь и свои финансы», — заключила психолог.