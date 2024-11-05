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Чем опасны импульсивные покупки

Люди, испытывающие эмоциональный дискомфорт и не способные справиться с ним, часто ищут способы отвлечься от проблем. Одним из таких способов являются спонтанные покупки. Чем это может быть опасно, рассказала Ольга Калинкина, клинический психолог.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Куплю новый телефон или дорогую сумку — живем один раз!». «С этой мысли часто начинается зависимость, которая по своей разрушительной силе может превзойти тягу к сигаретам, алкоголю», — предупреждает эксперт.

Такое явление носит название думспендинг.

Термин происходит от английских слов doom — «гибель, рок, конец света» и spending — «траты», что в буквальном смысле означает «тратить деньги, как будто завтра не наступит».

Есть два главных фактора для развития этого феномена — с одной стороны — популяризация философии «живи здесь и сейчас», с другой — непрерывный поток новостей о глобальной нестабильности.

В результате люди нашли способ получать «быстрый» дофамин через ненужные и дорогие покупки в кредит, на последнее или на деньги, отложенные на крупные цели.

На первый взгляд это может показаться классической шопоголией или зависимостью от покупок, но думспендинг — явление иного рода.

В случае шопоголии человек не может остановиться покупать хоть что-то, тогда как думспендинг — это импульсивная попытка поднять настроение и заглушить негативные эмоции с помощью покупок.

«И пока мало кто осознает, что этот феномен может привести к зависимости, аналогичной алкогольной или наркотической», — говорит психолог.

Единственная разница в том, что здесь дофамин, вызывающий чувство удовлетворения, вырабатывается собственным организмом, а не поступает извне. Что по факту еще опаснее — справиться с такой зависимостью намного сложнее.

Чтобы вернуть здоровое отношение к деньгам и покупкам и освободиться от разрушительного стремления к ненужным тратам, важно пройти несколько ключевых этапов.

Первый шаг — признание проблемы и осознание, что, пытаясь уйти в иллюзорный мир, сталкиваешься с реальной трудностью, требующей решения.

Далее потребуется желание измениться: готовность отказаться от привычного поведения и начать путь к восстановлению.

Третий этап — поиск поддержки, будь то обращение к группам взаимопомощи, участие в терапевтических группах или работа с профессиональным психологом.

Лишь постепенно, шаг за шагом, можно заново научиться находить радость и удовлетворение в реальной жизни, а не в мимолётных покупках.

«В конечном итоге истинное чувство свободы приходит не от новых вещей, а от осознания того, что ты вновь контролируешь свою жизнь и свои финансы», — заключила психолог.