Чем опасны импульсивные покупки

Люди, испытывающие эмоциональный дискомфорт и не способные справиться с ним, часто ищут способы отвлечься от проблем. Одним из таких способов являются спонтанные покупки. Чем это может быть опасно, рассказала Ольга Калинкина, клинический психолог.