Чем опасны белые медведи для человека

Белый медведь — опытный хищник, который способен учуять свою жертву, даже если она находится за 32 км от него. И хотя случаи нападения этого зверя на людей довольно редки, не исключено, что его жертвой может стать и человек. Так что встреч с этим животным всем нам стоит избегать.