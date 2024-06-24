Чем опасны белые медведи для человека

Белый медведь — удивительное животное, которое мы привыкли видеть в книгах и на картинках. Красивый, но опасный зверь обитает в арктических льдах. В каких странах его можно встретить и чем опасна эта встреча для человека? Разбирался aif.ru.
Где обитает белый медведь?
Белый медведь — крупное млекопитающее и самый большой сухопутный хищник планеты. Масса животного может достигать 1 тонны, а длина 3 метров. От других медведей его отличает не только цвет шерсти, но также длинная шея и плоская голова.
Жизнь зверя тесно связана с водой: он обитает на дрейфующих морских льдах, где охотится на свою основную добычу — ластоногих. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, белые медведи очень быстры на суше, а в воде хорошо плавают и умело ныряют.
Белые медведи обитают в Арктике. Встретить их можно на севере России, а также на территориях США, Канады, Гренландии, Исландии, Норвегии и Японии. По арктическим льдам скитается около 30 тысяч белых медведей.
Что делать при встрече с белым медведем?
Белый медведь — опытный хищник, который способен учуять свою жертву, даже если она находится за 32 км от него. И хотя случаи нападения этого зверя на людей довольно редки, не исключено, что его жертвой может стать и человек. Так что встреч с этим животным всем нам стоит избегать.
Если вы столкнулись с белым медведем, не пытайтесь бежать: у хищника рефлекторно сработает инстинкт преследования, а бегает этот зверь в разы быстрее человека.
Специалисты по ЧС городского округа Архангельской области «Новая Земля» советуют в таком случае постараться не двигаться и оставаться какое-то время на одном месте, либо начать медленно отходить.
Следует также помнить, что к медведю нельзя подходить близко. Его действия непредсказуемы. Если же белый медведь напал на вас, падайте на землю, прижмите голову к коленям, закройте ее руками и не двигайтесь. Это может вас спасти.
Источник: https://nov-zemlya.ru