Пульмонолог ответил, чем опасны аромаингаляторы

Стандартный состав такого ингалятора — эвкалипт, мята, ментол.
Вероятно, в определенный момент некоторые обратили внимание на кратковременное бодрящее действие эфирных масел, в частности, ментолового и начали использовать их не по показаниям.
Помогают ли они при простуде?
Раньше им приписывали лечебные свойства, что было основано на представлениях о пользе ментола, эвкалипта для дыхания, но никаких научных доказательств (и соответственно — официальных показаний к применению) таких ингаляторов даже при простуде и насморке нет.
Если нос заложен, лучше использовать сосудосуживающие препараты при необходимости, эффект от которых сохраняется длительно.
Аромаингяляторы несколько облегчают дыхание при заложенности носа ровно в то время, пока их вдыхаешь, что само по себе говорит об их очень слабой эффективности.
Могут ли аромаингаляторы быть опасны?
В целом, по словам пульмонолога, вдыхать в легкие что-либо, кроме атмосферного воздуха, — это плохая идея.
«Слизистая бронхов и ткань легкого абсолютно не приспособлены к тому, чтобы элиминировать жировые частицы во вдыхаемом воздухе. Жировые капли, оседая в легких могут вызвать повреждения слизистой бронхов и воспаление», — предупреждает врач.
Особенно опасное (хоть и относительно редкое) последствие — липоидная пневмония. Это скопление жира в концевых участках трахеобронхиального дерева — альвеолах.
Пульмонолог пояснила, что в альвеолах происходит один из самых важных процессов дыхания — газообмен. Поэтому попадание в них любых инородных тел может привести к одышке, кашлю, дыхательной недостаточности.
Диагностика этого состояния затруднительна. Так как специфических анализов нет, врачу приходится ориентироваться только на сбор анамнеза и на стандартный набор клинико-рентгенологических исследований.
Также нет и эффективного лечения. «Это длительное заболевание, которое может перейти в хроническую форму, и тогда изменения в легких, вызванные жировыми каплями, останутся на всю жизнь», — говорит Кеворкова.
В настоящее время современная медицина активно предлагает отказываться от лишних манипуляций, если у них нет доказанной эффективности и безопасности, даже если это приносит какое-то облегчение при заболевании. И уж тем более, не стоит использовать такие средства здоровым людям, заключила пульмонолог.