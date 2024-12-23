Пульмонолог ответил, чем опасны аромаингаляторы

В настоящее время современная медицина активно предлагает отказываться от лишних манипуляций, если у них нет доказанной эффективности и безопасности, даже если это приносит какое-то облегчение при заболевании. И уж тем более, не стоит использовать такие средства здоровым людям, заключила пульмонолог.