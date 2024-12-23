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Пульмонолог ответил, чем опасны аромаингаляторы

Аромаингаляторы для носа — это явление не новое, их и раньше активно использовали как вспомогательное средство при заложенности носа. Какую опасность для здоровья человека они представляют, рассказала врач-пульмонолог клиник «Атлас» Марина Кеворкова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail

Стандартный состав такого ингалятора — эвкалипт, мята, ментол.

Вероятно, в определенный момент некоторые обратили внимание на кратковременное бодрящее действие эфирных масел, в частности, ментолового и начали использовать их не по показаниям.

Помогают ли они при простуде?

Раньше им приписывали лечебные свойства, что было основано на представлениях о пользе ментола, эвкалипта для дыхания, но никаких научных доказательств (и соответственно — официальных показаний к применению) таких ингаляторов даже при простуде и насморке нет.

Если нос заложен, лучше использовать сосудосуживающие препараты при необходимости, эффект от которых сохраняется длительно.

Аромаингяляторы несколько облегчают дыхание при заложенности носа ровно в то время, пока их вдыхаешь, что само по себе говорит об их очень слабой эффективности.

Могут ли аромаингаляторы быть опасны?

В целом, по словам пульмонолога, вдыхать в легкие что-либо, кроме атмосферного воздуха, — это плохая идея.

«Слизистая бронхов и ткань легкого абсолютно не приспособлены к тому, чтобы элиминировать жировые частицы во вдыхаемом воздухе. Жировые капли, оседая в легких могут вызвать повреждения слизистой бронхов и воспаление», — предупреждает врач.

Особенно опасное (хоть и относительно редкое) последствие — липоидная пневмония. Это скопление жира в концевых участках трахеобронхиального дерева — альвеолах.

Пульмонолог пояснила, что в альвеолах происходит один из самых важных процессов дыхания — газообмен. Поэтому попадание в них любых инородных тел может привести к одышке, кашлю, дыхательной недостаточности.

Диагностика этого состояния затруднительна. Так как специфических анализов нет, врачу приходится ориентироваться только на сбор анамнеза и на стандартный набор клинико-рентгенологических исследований.

Также нет и эффективного лечения. «Это длительное заболевание, которое может перейти в хроническую форму, и тогда изменения в легких, вызванные жировыми каплями, останутся на всю жизнь», — говорит Кеворкова.

В настоящее время современная медицина активно предлагает отказываться от лишних манипуляций, если у них нет доказанной эффективности и безопасности, даже если это приносит какое-то облегчение при заболевании. И уж тем более, не стоит использовать такие средства здоровым людям, заключила пульмонолог.