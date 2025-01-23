Чем опасно для волос ходить зимой без шапки

«Перепады температур, которые происходят у нас зимой, сильные ветра, сырость и снег делают волосы более хрупкими и уязвимыми. В результате они выглядят тусклыми, безжизненными, теряют эластичность и требуют восстанавливающего ухода. Поэтому в холодное время года не рекомендуется выходить на улицу без головного убора. Сейчас их такое разнообразие, что каждый может подобрать подходящий, чтобы было и удобно, и красиво, и главное, тепло. Лучше, чтобы головной убор был из натуральных материалов — шерсти, кашемира, меха».