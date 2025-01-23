Что влияет на состояние волос в холодное время года? Чем опасно для волос ходить зимой без шапки?
На вопрос ответила рассказала Алла Деменева, врач-дерматовенеролог Клиники ЮУГМУ:
«Перепады температур, которые происходят у нас зимой, сильные ветра, сырость и снег делают волосы более хрупкими и уязвимыми. В результате они выглядят тусклыми, безжизненными, теряют эластичность и требуют восстанавливающего ухода. Поэтому в холодное время года не рекомендуется выходить на улицу без головного убора. Сейчас их такое разнообразие, что каждый может подобрать подходящий, чтобы было и удобно, и красиво, и главное, тепло. Лучше, чтобы головной убор был из натуральных материалов — шерсти, кашемира, меха».
Ношение шапки также предотвратит спазмы сосудов на коже головы, что может привести к ослаблению и выпадению волос. Если ваши волосы длинные и не помещаются под шапку, прячьте их под куртку или шарф, чтобы защитить от морозного воздуха.
Зимой волосы страдают не только от холодной погоды, но и от сухого воздуха в помещениях и недостатка витаминов в организме. Чтобы предотвратить повреждения, важно следить за количеством потребляемой воды в течение дня и питаться разнообразно, полноценно. Обязательно добавляйте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами, такие как жирные сорта рыбы, морепродукты, зелень, бобовые, зерновые и яйца.
Кроме того, рекомендуется регулярно посещать парикмахера для стрижки секущихся кончиков, чтобы предотвратить их высыхание. А чтобы минимизировать повреждения волос, старайтесь не использовать слишком высокие температуры при сушке или укладке. Зачастую достаточно лишь умеренного нагрева, чтобы безопасно высушить пряди и придать им желаемую форму.