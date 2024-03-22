Чем опасна жевательная резинка во время диеты?

Врачи единогласно признают вредной жевательную резинку с сахаром. Одна из причин — высокий риск развития кариеса. Однако подавляющее большинство жвачек имеет в своем составе сахарозаменители (сорбит, ксилит, мальтит, аспартам и др.) и не вредят организму, если жевать их не дольше нескольких минут. По данным исследований, жвачки без сахара при умеренном использовании могут даже быть полезны, например, они препятствуют образованию зубного налета и способствуют пищеварению.
Можно ли жевать жвачку на диете?
В Роспотребнадзоре предупреждают: жевательная резинка может снизить аппетит и усилить чувство сытости, но этот эффект длится очень недолго. Как рассказала изданию «Чемпионат» сертифицированный клинический генетик, нутрициолог Светлана Перес, фруктовая резинка помогает уменьшить тягу к сладкому, если ее недолго пожевать после еды. С помощью жвачки можно избавиться от желания съесть десерт после основного приема пищи. Такой эффект достигается за счет того, что жевательный процесс помогает снять психологическое напряжение.
Однако важно помнить, что в ответ на сигнал о процессе жевания вырабатывается желудочный сок. Если жевать резинку на голодный желудок, она вызовет ложное чувство голода. В результате, повышаются риски «сорваться» на дополнительный прием пищи или на вредную еду.
Но есть и худшие последствия. При выделении желудочного сока повышаются риски повреждения слизистой, если в желудке нет еды. Это может привести к развитию гастрита или усилить его симптомы, если заболевание уже диагностировано, отмечает врач. У людей с повышенной кислотностью желудка частое и долгое употребление жвачки, а также ее использование на голодный желудок, может спровоцировать не только обострение гастрита, но и возникновение язвы.
Аналогичное мнение выразила врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева. «Жевательная резинка вовсе не снизит аппетит. Наоборот, при попадании жвачки в рот образуется слюна, организм вступает в физиологичный механизм пищеварения, начинает выработку соответствующих этому ферментов, соляной кислоты, что может негативно сказаться на слизистой желудка при отсутствии пищи в желудке. Более того, если употреблять жвачку натощак, то этот эффект будет выражен ярче. При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастритах, панкреатитах, язвенной болезни желудка, синдроме раздраженного кишечника) жвачку вообще не стоит употреблять», — рассказала специалист aif.ru.
Во время соблюдения диеты следует отказаться от мятной жвачки: такой вкус увеличивает тягу к продуктам, содержащим сахар, отмечает Перес. Кроме того, после такой жвачки хочется есть более калорийные продукты. Это связано с охлаждающим эффектом мяты — он вызывает желание употребить что-нибудь более сытное, пояснила врач.
Кроме того, жвачка без сахара может быть калорийной. Речь идет о резинке, в которой использованы подсластители ксилит или сорбит. По калорийности они почти равны обычному сахару, отметила Прунцева.