Чем опасна жевательная резинка во время диеты?

Но есть и худшие последствия. При выделении желудочного сока повышаются риски повреждения слизистой, если в желудке нет еды. Это может привести к развитию гастрита или усилить его симптомы, если заболевание уже диагностировано, отмечает врач. У людей с повышенной кислотностью желудка частое и долгое употребление жвачки, а также ее использование на голодный желудок, может спровоцировать не только обострение гастрита, но и возникновение язвы.