Чем опасна уличная шаурма

Летом, как напоминает эксперт, совершенно необходимо соблюдать важную гигиеническую процедуру. Есть целый ряд заболеваний, которые могут возникнуть, если не мыть руки перед едой — это конъюктивит, стоматит, ротавирус, дизентерия, клебсиеллез, сальмонеллез, гельминтоз и лямблиоз и др.
Есть также вопросы к соблюдению санитарных норм в уличных точках общепита.
Свежесть продуктов и требования к их хранению обеспечить в таких условиях бывает достаточно проблематично, считает эксперт.
«Если продукты хранились с нарушениями санитарных норм, то рубленое мясо, овощи, соусы и другие ингредиенты, входящие в состав шаурмы, могут быть заражены бактериями. И речь прежде всего о возбудителях кишечных инфекций- дизентерии, сальмонеллеза, кампилобактериоза, иерсиниоза», — объясняет врач.
К тому же, в приготовлении шаурмы используются кетчуп или майонез, которые сложно назвать натуральными и полезными продуктами.
Для частого потребления шаурма противопоказана людям с хроническими заболеваниями, например, желудочно-кишечного тракта и с ожирением.
«В зоне риска могут оказаться даже вполне здоровые люди, например, если у них, например, бессимптомно протекают хронические заболевания или бактериальная нагрузка оказалась слишком большой и организм с ней не справляется», — заключила Ольга Шуппо.