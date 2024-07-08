Чем опасна уличная шаурма

Шаурма — одно из самых популярных блюд в фастфуде во всем мире. Если шаурма будет изготовлена из свежих овощей, а лаваш — из ржаной муки или пшеничной цельнозерновой, то это блюдо питательно и полезно. Однако чаще всего шаурма используется в качестве перекуса. Перекусывают люди на бегу, а значит у них нет возможности помыть руки. В чем риски уличной шаурмы, рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.