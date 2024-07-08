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Чем опасна уличная шаурма

Шаурма — одно из самых популярных блюд в фастфуде во всем мире. Если шаурма будет изготовлена из свежих овощей, а лаваш — из ржаной муки или пшеничной цельнозерновой, то это блюдо питательно и полезно. Однако чаще всего шаурма используется в качестве перекуса. Перекусывают люди на бегу, а значит у них нет возможности помыть руки. В чем риски уличной шаурмы, рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Источник: РИА "Новости"

Летом, как напоминает эксперт, совершенно необходимо соблюдать важную гигиеническую процедуру. Есть целый ряд заболеваний, которые могут возникнуть, если не мыть руки перед едой — это конъюктивит, стоматит, ротавирус, дизентерия, клебсиеллез, сальмонеллез, гельминтоз и лямблиоз и др.

Есть также вопросы к соблюдению санитарных норм в уличных точках общепита.

Свежесть продуктов и требования к их хранению обеспечить в таких условиях бывает достаточно проблематично, считает эксперт.

«Если продукты хранились с нарушениями санитарных норм, то рубленое мясо, овощи, соусы и другие ингредиенты, входящие в состав шаурмы, могут быть заражены бактериями. И речь прежде всего о возбудителях кишечных инфекций- дизентерии, сальмонеллеза, кампилобактериоза, иерсиниоза», — объясняет врач.

В жару опасным может оказаться не только несвежее мясо. На поверхности плохо промытых овощей тоже могут находиться различные возбудители, которые вызывают ротавирусную и энтеровирусную инфекции.

К тому же, в приготовлении шаурмы используются кетчуп или майонез, которые сложно назвать натуральными и полезными продуктами.

Для частого потребления шаурма противопоказана людям с хроническими заболеваниями, например, желудочно-кишечного тракта и с ожирением.

«В зоне риска могут оказаться даже вполне здоровые люди, например, если у них, например, бессимптомно протекают хронические заболевания или бактериальная нагрузка оказалась слишком большой и организм с ней не справляется», — заключила Ольга Шуппо.