Чем опасна постоянно включенная геолокация

Сам по себе модуль геолокации не расходует заряд батареи смартфона. Расход связан с постоянным использованием приложений, которые запрашивают ваше местоположение. Например, навигатор может отслеживать время, проведенное в пробках, а приложение погоды — предоставлять актуальные данные в зависимости от вашего местоположения.