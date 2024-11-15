Чем опасна постоянно включенная геолокация

Функция геолокации помогает нам находить интересные места, заказывать доставку, определять свое местоположение и многое другое. Некоторые люди постоянно пользуются приложениями, для комфортной работы которых нужен доступ к геолокации. Другие же, опасаясь возможной слежки, предпочитают отключать эту функцию.
Давайте разберемся, какие риски несет постоянно включенная геолокация.
Данными геолокации могут воспользоваться мошенники
Основная причина, по которой нужно следить за включением геолокации, — защита личных данных. Приложения на смартфоне, работающие в фоновом режиме и собирающие избыточные данные, представляют серьезную опасность. Разработчики такого ПО способны удаленно управлять доступом к функциям телефона, включая микрофоны и динамики.
Но самое важное — злоумышленники могут отслеживать местоположение пользователя в реальном времени.
Данные геолокации мошенники используют для фишинговых атак: таргетированной рекламы с фишинговыми сайтами или поддельными онлайн-магазинами с привлекательными ценами. Мошенническая реклама выглядит убедительно, в ней может упоминаться ваш жилой комплекс или спортзал, который вы посещаете.
Однако после перехода по ссылке или ввода персональных данных на фишинговом сайте пользователя ждет лишь потеря денег.
Как используют геолокацию для вымогательства
В современном мире цифровых технологий получить доступ к персональным данным человека несложно, так как регулярно происходят утечки информации из различных источников. Особенно уязвимы в этом отношении люди, которые пренебрегают правилами цифровой гигиены.
Данные о местоположении часто продают недобросовестные разработчики мобильных приложений. Зная некоторую личную информацию и ваше местоположение, мошенники могут попытаться выманить у вас деньги, используя угрозы и шантаж.
Если в городской среде достаточно сложно определить геолокацию конкретного человека из-за обилия многоэтажных домов и количества проживающих в них людей, то в частном секторе люди особенно подвержены такому типу мошенничества и должны тщательнее следить за сохранностью своих персональных данных.
Батарея теряет заряд из-за включенной геолокации
Геолокация значительно влияет на уровень заряда батареи смартфона. Когда эта функция активирована, особенно в сочетании с определенными приложениями, аккумулятор разряжается быстрее.
Сам по себе модуль геолокации не расходует заряд батареи смартфона. Расход связан с постоянным использованием приложений, которые запрашивают ваше местоположение. Например, навигатор может отслеживать время, проведенное в пробках, а приложение погоды — предоставлять актуальные данные в зависимости от вашего местоположения.
Как безопасно использовать геолокацию
Сегодня крайне важно беречь свои личные данные, особенно информацию о местоположении. Следуйте простым рекомендациям экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества, чтобы защитить ваши геолокационные данные:
- Многие не знают, что геолокация на телефоне может включаться автоматически из-за разрешений, которые вы дали установленным приложениям. Проверьте в настройках смартфона, каким программам разрешен постоянный доступ к геолокации, и измените режим на «Спрашивать каждый раз» или «Запретить».
- Будьте осторожны с сайтами и приложениями, запрашивающими ваше местоположение. Не стоит предоставлять эти данные без необходимости. Пользуйтесь только защищенным соединением и установите антивирусное ПО.
- Не делитесь своим местоположением с незнакомыми людьми или подозрительными источниками. Не публикуйте эту информацию в открытых аккаунтах в социальных сетях или мессенджерах.