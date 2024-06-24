Гроза — хоть и завораживающее и по-своему красивое природное явление, но весьма опасное. Она представляет прямую угрозу для жизни человека.
Что такое гроза?
Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков возникают электрические разряды — молнии. В них-то и кроется главная опасность для людей. Одного удара молнии достаточно, чтобы убить человека, вызвав у него паралич и остановку сердца.
Что делать, если гроза застала на улице?
Если гроза застала вас на улице, вам надо поскорее зайти в помещение. Если же такой возможности нет, снимите металлические украшения и отключите мобильный телефон — они могут притянуть молнию. Не прячьтесь под высокими деревьями и не раскрываете зонт, держитесь подальше от линий электропередач и водоемов.
Что делать во время грозы дома?
Если за окном бушует гроза, а вы сидите дома, вам повезло: вы не на улице, где в этот момент особенно опасно. Однако следует выполнить ряд простых действий, чтобы окончательно обезопасить себя. Закройте окна и не подходите к ним, исключите возможность сквозняка. Отсоедините электроприборы от источников питания и постарайтесь не использовать мобильные устройства. Также рекомендуется выключить свет.
Чем опасна гроза для человека?
Подводя итоги, можно сказать, что гроза опасна для человека из-за молний. Человека может настигнуть летальный исход, если в него ударит молния. Конечно, бывают счастливчики, сумевшие выжить после такого, но их крайне мало. По количеству зарегистрированных случаев лишь внезапные наводнения приводят к большему количеству людских смертей.