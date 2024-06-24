Чем опасна гроза для человека?

Если за окном бушует гроза, а вы сидите дома, вам повезло: вы не на улице, где в этот момент особенно опасно. Однако следует выполнить ряд простых действий, чтобы окончательно обезопасить себя. Закройте окна и не подходите к ним, исключите возможность сквозняка. Отсоедините электроприборы от источников питания и постарайтесь не использовать мобильные устройства. Также рекомендуется выключить свет.