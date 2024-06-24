Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем опасна гроза для человека

Гроза — опасное природное явление, она представляет прямую угрозу для жизни человека.

Источник: РИА "Новости"

Гроза — хоть и завораживающее и по-своему красивое природное явление, но весьма опасное. Она представляет прямую угрозу для жизни человека.

Что такое гроза?

Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков возникают электрические разряды — молнии. В них-то и кроется главная опасность для людей. Одного удара молнии достаточно, чтобы убить человека, вызвав у него паралич и остановку сердца.

Что делать, если гроза застала на улице?

Если гроза застала вас на улице, вам надо поскорее зайти в помещение. Если же такой возможности нет, снимите металлические украшения и отключите мобильный телефон — они могут притянуть молнию. Не прячьтесь под высокими деревьями и не раскрываете зонт, держитесь подальше от линий электропередач и водоемов.

Что делать во время грозы дома?

Если за окном бушует гроза, а вы сидите дома, вам повезло: вы не на улице, где в этот момент особенно опасно. Однако следует выполнить ряд простых действий, чтобы окончательно обезопасить себя. Закройте окна и не подходите к ним, исключите возможность сквозняка. Отсоедините электроприборы от источников питания и постарайтесь не использовать мобильные устройства. Также рекомендуется выключить свет.

Чем опасна гроза для человека?

Подводя итоги, можно сказать, что гроза опасна для человека из-за молний. Человека может настигнуть летальный исход, если в него ударит молния. Конечно, бывают счастливчики, сумевшие выжить после такого, но их крайне мало. По количеству зарегистрированных случаев лишь внезапные наводнения приводят к большему количеству людских смертей.