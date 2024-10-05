Чем опасна большая разница между верхним и нижним давлением

Имеющийся разрыв между двумя показателями артериального давления требует не меньшего внимания, чем все цифры в целом. В случае, когда отмечается слишком большой показатель разницы, возникают вопросы.
Чем это может быть опасно, aif.ru рассказал и. о. заведующего инфекционным отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-кардиолог, к. м. н., Егор Новиков.
Во время обычного и рутинного для многих измерения давления дома человек видит несколько цифр на тонометре. Интересуют две цифры — показатели так называемого верхнего, которое врачи называют систолическим, и нижнего, называемое диастолическим. Между ними всегда присутствует разница — нормально, если она равна 40−50 мм рт. ст. Такой разрыв называют пульсовым давлением. Оно может восприниматься врачом как косвенный признак и оценка состояния мышцы сердца. Также с его помощью врачи делают первые выводы о том, в каком состоянии находятся сосуды человека и насколько они эластичны.
Но в ряде случаев заметить большую разницу между верхним и нижним давлением могут отметить и другие люди. И если показатели отклоняются значительно — это повод насторожиться и обратиться к врачу. Разница более 50 мм рт. ст. считается патологической из-за того, что сосуды теряют эластичность по разным причинам, в том числе и из-за возраста.
Люди, у которых есть такая проблема, могут сталкиваться с общей слабостью и утомляемостью, отмечают у себя головокружения, склонны к головным болям. Важно понимать, что такая ситуация чаще всего сигнализирует о серьезном атеросклерозе, который остаточно выражен ии может угрожать человеку с точки зрения риска развития инфарктов и инсультов.