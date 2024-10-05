Чем опасна большая разница между верхним и нижним давлением

Во время обычного и рутинного для многих измерения давления дома человек видит несколько цифр на тонометре. Интересуют две цифры — показатели так называемого верхнего, которое врачи называют систолическим, и нижнего, называемое диастолическим. Между ними всегда присутствует разница — нормально, если она равна 40−50 мм рт. ст. Такой разрыв называют пульсовым давлением. Оно может восприниматься врачом как косвенный признак и оценка состояния мышцы сердца. Также с его помощью врачи делают первые выводы о том, в каком состоянии находятся сосуды человека и насколько они эластичны.