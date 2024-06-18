Чем опасен укус комара для ребенка?

Как только комар прокалывает кожу жертвы, он впрыскивает в нее вещество, содержащее антикоагулянт, из-за которого нарушается свертываемость крови, образуется отек, и место укуса начинает жутко чесаться. Если такой укус расчесать, то на открытую ранку может попасть инфекция. Особенно это опасно для детей, потому что им сложно себя контролировать.