Чем опасен укус комара для ребенка?

Покраснение, припухлость и зуд — это последствия комариных укусов. Надоедливые насекомые вызывают дискомфорт на отдыхе и дома, особенно детям.
В чем опасность комариных укусов?
Сам по себе комариный укус не опасен, говорят медики, в отличие от возможных последствий, которые могут быть весьма серьезными.
Как только комар прокалывает кожу жертвы, он впрыскивает в нее вещество, содержащее антикоагулянт, из-за которого нарушается свертываемость крови, образуется отек, и место укуса начинает жутко чесаться. Если такой укус расчесать, то на открытую ранку может попасть инфекция. Особенно это опасно для детей, потому что им сложно себя контролировать.
«Сам по себе зудящий укус, его можно расчесать и внести инфекцию уже в расчес. Возникает вторичное инфицирование. Особенно дети часто расчесывают болячки. Такие язвы могут достаточно долго заживать и даже оставлять рубцы на коже», — об этом в беседе с НСН рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
«На укусы комаров тоже бывает аллергия. Сначала она возникает в виде крапивницы, но может быть и большой лимфатический отек по типу замедленной аллергии», — отметил Болибок.
По наблюдениям дерматологов из Ульяновская, у чувствительных людей симптомы аллергии проявляются с разной степенью тяжести, вплоть до повышения температуры тела, тошноты и потери сознания.
«Важно знать, что делать, если укусил комар, у человека поднимается температура больше 38 градусов, возник сильнейший зуд, появляются судороги или приступы удушья, возникают сильные головные боли, озноб, наблюдается головокружение. Ситуация может осложниться потерей сознания или рвотой. В этом случае нужно незамедлительно вызывать доктора», — предупредила врач-дерматолог ГУЗ Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова Людмила Лапушкина (ее рекомендации опубликовал региональный Минздрав).
Кроме того, кровососущие могут передавать человеку через укусы возбудителей ряда болезней, например, малярии, лихорадки Западного Нила, вируса Зика и других. Однако по данным отечественной медицины, подцепить от комаров опасную инфекцию реальнее в тропических странах, а не в России.
Как защитить детей от комаров?
В первую очередь, отправляясь на природу, воспользуетесь детскими спреями и кремами от комаров (предварительно проведя тест на аллергическую реакцию — нанести средство на внутреннюю часть предплечье и подождать реакции).
Также можно использовать фумигаторы или спиральки от комаров, но перед применением следует ознакомиться с инструкцией. Так как на время их работы обычно требуется вывести на какое-то время детей, проветрить помещение и только после этого разрешить вернуться.
При укусе комара нужно обязательно продезинфицировать ранку и следить, чтобы ребенок ее не расчесывал.