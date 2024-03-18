Чем опасен стенозирующий ларинготрахеит и как с ним справляться?

Ларинготрахеит многими недооценивается. Считается, что кашель пройдет, можно попить разные препараты, голос вернется, можно воспользоваться ингалятором. На деле же такая патология чревата серьезным осложнением, развитие которого предугадать нельзя. Это стеноз. Чем же опасен стенозирующий ларинготрахеит, aif.ru рассказал к.м.н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.
Это ужасная ситуация, если развивается стенозирующий ларинготрахеит. Стеноз — это окклюзия, перекрытие, уменьшение просвета. Бывает обструктивный или стенозирующий ларинготрахеит. Здесь ситуация, когда человеку и так плохо — у него небольшая изматывающая температура, изматывающий кашель, голоса нет — а тут еще и из-за кашля начинается ситуация, когда человек задыхается. У него развивается удушье. Обструкция происходит на уровне не столько трахеи, сколько на уровне гортаноглотки. Это еще называется иначе ларингоспазмом. Ведь если мы говорим про трахею, то это хрящевая основа, хрящевая трубка. А здесь идет выраженный отек, который негативно влияет больше на зону выше.
Важно понимать, что у этого состояния есть память. То есть если однажды человек довел ситуацию до ларингоспазма и обструкции, то потом при неблагоприятных условиях ситуация будет повторяться.
В ситуации, когда дышать не получается, надо срочно открывать просвет гортани, чтобы проходил воздух. Естественно, в первую очередь следует вызвать скорую помощь, а затем до их приезда пытаться помочь себе или близкому. Симптоматика нарастает, с каждой минутой становится все хуже.
Средством первой помощи называют препараты противоаллергические, которые помогают снять отек и напряжение тканей. Это может быть любое средство, которое есть в аптечке. Идеален укол дексаметазона, но сам человек вряд ли его себе сделает внутривенно, поэтому это только прерогатива врачей.
В случае если в доме есть ингаляторы, например, использующиеся при астме или обычные — небулайзеры, паровые, ультразвуковые. Это хорошая история. До приезда скорой помощи можно просто делать ингаляции с физраствором.
Если же и этого нет, искать спасения следует в ванной. Она небольшая, ее легко можно насытить влагой. Ведь при ларинготрахеите сухой воздух — лишь дополнительный раздражающиий фактор. В ванной следует открыть воду, чтобы происходило увлажнение. Параллельно можно еще намочить полотенца и так дожидаться врачей.