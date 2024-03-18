Чем опасен стенозирующий ларинготрахеит и как с ним справляться?

Это ужасная ситуация, если развивается стенозирующий ларинготрахеит. Стеноз — это окклюзия, перекрытие, уменьшение просвета. Бывает обструктивный или стенозирующий ларинготрахеит. Здесь ситуация, когда человеку и так плохо — у него небольшая изматывающая температура, изматывающий кашель, голоса нет — а тут еще и из-за кашля начинается ситуация, когда человек задыхается. У него развивается удушье. Обструкция происходит на уровне не столько трахеи, сколько на уровне гортаноглотки. Это еще называется иначе ларингоспазмом. Ведь если мы говорим про трахею, то это хрящевая основа, хрящевая трубка. А здесь идет выраженный отек, который негативно влияет больше на зону выше.